La inspección para reabrir la navegación en el Guadiana en Badajoz podría ser la próxima semana

Cumplidos cuatro días desde que la prohibición temporal de la navegación en el tramo urbano del río Guadiana a su paso por Badajoz entrara oficialmente en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado -BOE-, la Confederación Hidrográfica del Guadiana -CHG- y la Federación Extremeña de Piragüismo avanzan en los preparativos técnicos para evaluar sobre el agua la viabilidad de revertir el veto a la mayor brevedad.

La confederación analiza las vías

Ante el impacto de la medida, desde la Confederación Hidrográfica del Guadiana informan que actualmente se encuentran estudiando, conforme a los propios mecanismos de la prohibición temporal, la forma de resolver la restricción.

Por ello, la CHG tiene previsto realizar comprobaciones técnicas conjuntas con responsables de la Federación Extremeña de Piragüismo. El objetivo central de esta evaluación es verificar el estado de la lámina de agua y garantizar que las actividades deportivas y recreativas se puedan retomar con las debidas garantías de seguridad para todos los usuarios.

En relación con los plazos, la confederación estima que la inspección se realizará "lo antes posible", señalando la próxima semana como la fecha prevista para la ejecución de la visita y la posterior elaboración del informe técnico: "Seguramente se producirá a lo largo de la segunda semana de agosto".

La federación, a la espera del visto bueno

Por su parte, la Federación Extremeña de Piragüismo permanece a la expectativa de fijar el inicio de los trabajos sobre el terreno. El estamento federativo confirma que se encuentra a la espera de que el responsable de navegación de la CHG dé el visto bueno definitivo para arrancar la inspección conjunta, habiéndose producido el último contacto directo entre ambas entidades el pasado viernes.

Respecto al formato y los criterios técnicos con los que se desarrollará la revisión del cauce, desde la federación regional se muestran cautos y recuerdan el marco normativo: "La confederación, que es la entidad competente, nos marcará el qué hacer y el cómo desarrollar la inspección".

El objetivo final de este proceso es que dicho reconocimiento conjunto sirva para redactar un informe técnico riguroso que permita fundamentar administrativamente el levantamiento de la prohibición de la navegación "lo antes posible".

La resolución de este trámite genera una gran expectación entre los deportistas y clubes afectados en Badajoz. Tanto el Club de Piragüismo de Badajoz como el de Extremadura se encuentran en plena temporada de competición y la prohibición les ha impedido continuar con los entrenamientos y confían en que la prohibición se levante lo antes posible.

El cierre del Guadiana, un hecho sin precedentes

Este veto a la navegación en el tramo urbano del Guadiana por la proliferación del nenúfar mexicano ha marcado un hito sin precedentes. A pesar de que esta especie invasora, junto al ya erradicado camalote, lleva varios años colonizando el cauce del río, la suspensión de las actividades náuticas nunca se había decretado por este motivo. En ningún momento se había pasado de los trabajos de limpieza a una restricción formal publicada en el Boletín Oficial del Estado.

El único antecedente reciente de suspensión de actividades no se debió como tal a la flora invasiva, sino a un episodio sanitario derivado de esta el año pasado. La detección de cianobacterias en controles de la CHG obligó a activar la alerta de nivel 2 por toxicidad, llevando a Salud Pública a suspender el ocio acuático.

Sin embargo, a diferencia de la drástica prohibición actual por el peligro de atrapamiento en las raíces, aquel episodio de cianobacterias -que se prolongó hasta el otoño sin que la CHG aclarase cuando se levantó la restricción-, convivió con una amplia permisividad, siendo frecuente ver a piragüistas y pescadores en el agua pese a las alertas de salud pública.

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Ahora, la presencia consolidada del nenúfar mexicano ha logrado lo que hasta la fecha jamás se había registrado: un cierre formal y estricto a toda la navegación en Badajoz mediante una resolución oficial.

Fuente: La Crónica de Badajoz