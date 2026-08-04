Denuncian la desaparición de decenas de animales en el parque de Castelar de Badajoz: "Hace unos días estaba lleno y ahora no queda casi ninguno"

La desaparición de animales en el parque de Castelar de Badajoz ha despertado la preocupación de numerosos vecinos. Uno de ellos es Juan Ramón Borge, pacense, amante de los animales y visitante diario del emblemático parque de la capital pacense, quien asegura que el número de aves ha caído de forma drástica en apenas unas semanas y teme que detrás pueda haber robos organizados.

"Llevo ya varios años viendo que esto está sucediendo, poquito a poco. Pero este año lleva pasando desde hace ya unos meses. Van saliendo las crías y, de pronto, desaparecen", relata. Según explica, el problema se ha agravado recientemente. "En las últimas semanas, han desaparecido todas las crías de pavos y de patos que había. Han desaparecido todos los animales. Solo queda una cría de pavo, que es la única que vi. Yo voy todos los días y lo veo".

Una desaparición progresiva

Borge asegura que comenzó a detectar las primeras ausencias hace meses, coincidiendo con el nacimiento de las nuevas crías: "Hace ya por lo menos dos meses, cuando tuvieron las crías, a las dos semanas ya empezaron a desaparecer", explica.

Entre los casos que más le llamaron la atención se encuentra el de un pequeño pavo blanco. "Todavía existe el gen blanco en los pavos y nació uno pequeñito que, a las dos semanas, desapareció. Los chicos de mantenimiento me dijeron que no había habido ningún atropello y pensaban que se lo habían llevado".

El vecino asegura que la situación cambió por completo tras ausentarse diez días de la ciudad: "Me fui de vacaciones diez días y cuando he vuelto solo quedaba un pavo. Antes habría por lo menos diez o doce crías. Han desaparecido los pavos pequeños y los patos pequeños".

Sospechas de robos, aunque sin confirmación oficial

Aunque no existen datos oficiales que confirmen que los animales hayan sido sustraídos, el vecino considera que las desapariciones no responden a causas naturales: "No es normal. Ha tenido que ser un grupo organizado", afirma.

A su juicio, la falta de vigilancia facilita este tipo de hechos, ya que "es muy fácil entrar por la tarde o por la noche. No hay vigilancia ninguna".

Un ejemplar de pavo real en el estanque del parque de Castelar de Badajoz. / J. H.

Borge incluso apunta que los animales podrían terminar siendo vendidos de forma ilegal, aunque insiste en que se trata de su sospecha personal. "Creo que se los llevan a una finca y luego los venden o se los quedan. Puede ser mercado negro o también algún grupo de personas que tenga una finca. Aquí hay mucho campo".

"Todos los años desaparecen animales"

Juan Ramón Borge señala que no se trata de un episodio aislado y sostiene que los propios trabajadores del parque le han trasladado que estas situaciones se repiten. "Me dicen que todos los años desaparecen algunos animales. Otros mueren atropellados, pero desaparecen bastantes".

Sin embargo, considera que este verano la situación ha sido excepcional: "Lo de este año les ha dejado sorprendidos porque ha sido de golpe. Yo me fui viendo muchísimos animales y he vuelto sin ver prácticamente nada. Solo hay palomas, los pavos grandes y una única cría". La desaparición de estas crías hacen que el parque se vea mucho más vacío y se suma a la escasez de patos que se registra desde hace años.

Un pato en el estanque del parque de Castelar de Badajoz. / J. H.

Pide más vigilancia y cámaras en el parque de Castelar

Ante esta situación, Juan Ramón Borge reclama medidas precisas para proteger la fauna del parque de Castelar de Badajoz. "Falta que entre más la Policía Local por la noche y que haya cámaras en los accesos".

Además, propone implantar sistemas de identificación similares a los utilizados con mascotas: "En otros lugares ya ponen un chip de forma aleatoria a algunas crías. Si las roban, sabes dónde están. Es una medida que ya se está haciendo en otros sitios".

También considera necesario reforzar la vigilancia fuera del horario laboral de los operarios de Parques y Jardines. "Los guardas están solo por la mañana y realmente por la mañana nunca pasa nada. El problema viene por la noche. Los parques están muy abandonados en ese sentido".

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Mientras tanto, el vecino asegura que seguirá visitando diariamente el parque para comprobar si aparecen de nuevo algunos de los animales desaparecidos o si la situación continúa agravándose.

Fuente: La Crónica de Badajoz