El eclipse del 12 de agosto dejará a Badajoz con un 96% del Sol oculto, "pero no será como un eclipse total"

El eclipse solar del próximo 12 de agosto está despertando una enorme expectación entre aficionados y curiosos, ya que será uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de las últimas décadas. Badajoz será uno de los territorios donde el fenómeno podrá disfrutarse con una mayor ocultación del disco solar: entre el 95% y el 98%, según el municipio, mientras que en la capital alcanzará aproximadamente el 96%. El máximo del eclipse llegará sobre las 20.35 horas, con el sol ya muy bajo sobre el horizonte oeste.

Sin embargo, el espectacular porcentaje de ocultación puede llevar a engaño. Javier García, aficionado a la astronomía con formación en Física e Informática y creador de la plataforma treseclipses.es, advierte de que un eclipse parcial tan profundo sigue siendo muy distinto de uno total. "Hay una falsa expectativa de que un eclipse con una ocultación superior al 90% va a ser algo parecido a un eclipse total, y realmente no es así", explica.

El último porcentaje cambia por completo el espectáculo

A simple vista puede parecer que un eclipse del 96% está muy cerca de uno total, pero la diferencia es mucho mayor de lo que indica la cifra. "Mientras quede visible una mínima porción del sol, seguirá llegando luz directa con una intensidad considerable. El ambiente se volverá extraño y la luminosidad disminuirá, pero el cielo seguirá teniendo un aspecto parecido al de un día muy nublado", señala García.

Solo cuando la luna cubre el 100% del disco solar desaparece la luz directa. Entonces el cielo se oscurece de forma repentina, pueden verse estrellas y planetas y aparece la corona solar.

Quienes tengan posibilidad de desplazarse pueden buscar la franja de totalidad, que este año atravesará parte del norte de España. Una de las opciones que cita como relativamente "cercanas" desde Extremadura será la provincia de Zamora, donde la totalidad durará alrededor de medio minuto, aunque recomienda "planificar muy bien el viaje" por las previsibles retenciones.

Aun así, subraya que quienes permanezcan en Badajoz disfrutarán de un fenómeno igualmente extraordinario. "Van a ver cómo la luna cubre casi todo el sol hasta dejar únicamente un pequeño creciente luminoso. Es un eclipse parcial realmente espectacular".

Un acontecimiento histórico que no volverá a repetirse

El eclipse del 12 de agosto forma parte de una serie excepcional de eclipses visibles desde España y supone un acontecimiento poco frecuente. "Es algo histórico. No tenemos un eclipse total visible desde la península desde hace más de cien años y, dependiendo del lugar, el siguiente puede tardar más de 160 años en repetirse", recuerda. Por ello anima a aprovechar la oportunidad aunque no se sea aficionado a la astronomía.

Además del fenómeno en sí, este eclipse presenta una dificultad añadida: el sol estará muy bajo cuando alcance su máximo, por lo que será fundamental buscar lugares elevados y con el horizonte oeste completamente despejado.

Precisamente esa necesidad fue la que llevó a García a desarrollar treseclipses.es, una plataforma que permite planificar la observación mediante mapas de visibilidad, simulaciones del horizonte y una clasificación de los mejores puntos desde los que contemplar el eclipse.

"No existe un mejor sitio de España para ver el eclipse. Existe el mejor sitio para cada persona, teniendo en cuenta la distancia, la visibilidad y las condiciones de cada lugar", explica.

Gafas homologadas durante toda la observación

El experto insiste en que la seguridad debe ser la prioridad. En la provincia de Badajoz el eclipse será siempre parcial, por lo que no habrá ningún momento en el que pueda mirarse directamente al sol sin protección. "Las gafas homologadas son imprescindibles durante toda la observación. Las gafas de sol, las radiografías o cualquier filtro casero no sirven y pueden provocar daños irreversibles en la vista", advierte.

El eclipse comenzará aproximadamente sobre las 19.30 horas y se prolongará durante unas dos horas, hasta la puesta de sol. García recuerda que hoy resulta sencillo adquirir gafas certificadas para eclipses e incluso existen iniciativas para facilitar su distribución gratuita.

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"Es un fenómeno que, para muchas personas, probablemente solo ocurra una vez en la vida. Merece la pena prepararse bien y disfrutarlo con seguridad", concluye.

Fuente: La Crónica de Badajoz