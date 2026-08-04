La Fundación Franz Weber critica una corrida de toros en Azuaga por incentivar la asistencia de menores

La Fundación Franz Weber (FFW) ha denunciado este martes la celebración de una corrida de toros prevista para el próximo domingo en Azuaga al considerar que las ofertas especiales anunciadas fomentan la presencia de niños a partir de 6 años y adolescentes en este tipo de espectáculos.

Mar Toros S.L., la empresa dedicada a la organización de este festejo taurino, informa a través de su página web de que en los próximos días se pondrán a la venta las entradas, con precios populares, para todos los aficionados "y con descuentos especiales para jóvenes y jubilados". El ayuntamiento de la localidad, por su parte, asegura que "no están haciendo nada fuera de lo común" y que "trabajan conforme a otras plazas de toros".

Comunicado FFW

A través de un comunicado, la fundación alega que esta convocatoria "es evidentemente contraria a las objeciones formuladas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas". Asimismo, ha añadido que a esta situación se suma el consumo continuado de bebidas alcohólicas en espacios públicos, en pleno debate social sobre esta cuestión y tras la presentación de un Anteproyecto de Ley por parte del Ministerio de Sanidad.

Según la fundación, en 2018 el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas instó al Estado español a evitar la exposición de niños y adolescentes a la tauromaquia, mediante un pronunciamiento que, a su juicio, establece con claridad la prohibición de la participación de menores de 18 años tanto como toreros como espectadores en este tipo de espectáculos.

Además, han señalado que en agosto de 2023, Naciones Unidas incorporó una referencia a esta cuestión en el Comentario General n.º 26, dentro de su apartado G), donde establece que “los niños deben ser protegidos de todas las formas de violencia física y psicológica, así como de la exposición a actos violentos, como la violencia doméstica o la ejercida contra los animales”.

FFW ha lamentado que el gobierno local de Azuaga “ignore de forma deliberada el consenso internacional alrededor de la exposición a la violencia y posibilite que niños de muy corta edad entren a estos actos de carácter taurino". La entidad ha concluido el comunicado asegurando que la exposición a la violencia, sobre todo en la infancia, puede contribuir a la normalización de esta y fomentar actitudes de aceptación de la agresión.

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Sin embargo, esta no es la única actuación pública realizada por la Fundación Franz Weber en relación con el acceso de menores a espectáculos taurinos. La entidad ha realizado en los últimos años distintos pronunciamientos sobre iniciativas similares en varias localidades, entre ellas la solicitud de una revisión crítica del denominado “palco infantil” en la Feria Taurina de Badajoz, una propuesta que, además de permitir la asistencia de menores a los festejos, incluía explicaciones didácticas sobre el desarrollo de la lidia.

Fuente: La Crónica de Badajoz