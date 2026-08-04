Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Denuncia pública

La Fundación Franz Weber critica una corrida de toros en Azuaga por incentivar la asistencia de menores

FFW considera que se fomenta la presencia de niños a partir de 6 años

El ayuntamiento de la localidad asegura que no están haciendo nada fuera de lo común

Plaza de toros de Azuaga.

Plaza de toros de Azuaga.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Gema Gallardo

Gema Gallardo

Azuaga

La Fundación Franz Weber (FFW) ha denunciado este martes la celebración de una corrida de toros prevista para el próximo domingo en Azuaga al considerar que las ofertas especiales anunciadas fomentan la presencia de niños a partir de 6 años y adolescentes en este tipo de espectáculos.

Mar Toros S.L., la empresa dedicada a la organización de este festejo taurino, informa a través de su página web de que en los próximos días se pondrán a la venta las entradas, con precios populares, para todos los aficionados "y con descuentos especiales para jóvenes y jubilados". El ayuntamiento de la localidad, por su parte, asegura que "no están haciendo nada fuera de lo común" y que "trabajan conforme a otras plazas de toros".

Comunicado FFW

A través de un comunicado, la fundación alega que esta convocatoria "es evidentemente contraria a las objeciones formuladas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas". Asimismo, ha añadido que a esta situación se suma el consumo continuado de bebidas alcohólicas en espacios públicos, en pleno debate social sobre esta cuestión y tras la presentación de un Anteproyecto de Ley por parte del Ministerio de Sanidad.

Según la fundación, en 2018 el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas instó al Estado español a evitar la exposición de niños y adolescentes a la tauromaquia, mediante un pronunciamiento que, a su juicio, establece con claridad la prohibición de la participación de menores de 18 años tanto como toreros como espectadores en este tipo de espectáculos.

Además, han señalado que en agosto de 2023, Naciones Unidas incorporó una referencia a esta cuestión en el Comentario General n.º 26, dentro de su apartado G), donde establece que “los niños deben ser protegidos de todas las formas de violencia física y psicológica, así como de la exposición a actos violentos, como la violencia doméstica o la ejercida contra los animales”.

FFW ha lamentado que el gobierno local de Azuaga “ignore de forma deliberada el consenso internacional alrededor de la exposición a la violencia y posibilite que niños de muy corta edad entren a estos actos de carácter taurino". La entidad ha concluido el comunicado asegurando que la exposición a la violencia, sobre todo en la infancia, puede contribuir a la normalización de esta y fomentar actitudes de aceptación de la agresión.

Noticias relacionadas

Sin embargo, esta no es la única actuación pública realizada por la Fundación Franz Weber en relación con el acceso de menores a espectáculos taurinos. La entidad ha realizado en los últimos años distintos pronunciamientos sobre iniciativas similares en varias localidades, entre ellas la solicitud de una revisión crítica del denominado “palco infantilen la Feria Taurina de Badajoz, una propuesta que, además de permitir la asistencia de menores a los festejos, incluía explicaciones didácticas sobre el desarrollo de la lidia.

Fuente: La Crónica de Badajoz

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  2. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  3. La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
  4. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  5. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  6. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  7. Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas
  8. Los restos óseos aparecidos son compatibles con la desaparición de Francisca Cadenas

La Fundación Franz Weber critica una corrida de toros en Azuaga por incentivar la asistencia de menores

El arzobispo de Mérida-Badajoz llama a una respuesta "humana" y "fraterna" ante la crisis migratoria en Ceuta

Badajoz retira la puerta del atrio de la iglesia de San Agustín para reabrir este espacio público

Badajoz retira la puerta del atrio de la iglesia de San Agustín para reabrir este espacio público

CCOO denuncia ante Inspección de Trabajo al Ayuntamiento de Badajoz por la falta de uniformes

CCOO denuncia ante Inspección de Trabajo al Ayuntamiento de Badajoz por la falta de uniformes

Un vecino de Valdebótoa denuncia ante la Guardia Civil haber sido retenido y maniatado en una finca

Un vecino de Valdebótoa denuncia ante la Guardia Civil haber sido retenido y maniatado en una finca

Monesterio encadena otro mes de caída del paro con un julio histórico

Monesterio encadena otro mes de caída del paro con un julio histórico

Herido un hombre de 38 años tras chocar contra una vaca en Higuera de Vargas

La inspección para reabrir la navegación en el Guadiana en Badajoz podría ser la próxima semana

La inspección para reabrir la navegación en el Guadiana en Badajoz podría ser la próxima semana
Tracking Pixel Contents