Un vecino de Valdebótoa denuncia ante la Guardia Civil haber sido retenido y maniatado en una finca

La Guardia Civil investiga la denuncia de un vecino de Valdebótoa que asegura haber sido maniatado y retenido contra su voluntad en una finca de la localidad pacense.

Así, fuentes de la Guardia Civil han confirmado a este medio la existencia de la denuncia y han señalado que se han abierto diligencias para esclarecer lo ocurrido, una investigación que permanece en curso. Por el momento se desconoce si ha habido detenidos.

Sobre este caso, también se ha pronunciado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha explicado en declaraciones a los medios que una de las principales líneas de investigación pasa por determinar el grado de conocimiento que la presunta víctima pudiera tener con las dos personas que le maniataron y le retuvieron.

Maniatado

"Hay una denuncia de un trabajador que dice que fue maniatado y, lógicamente, estamos investigando y, sobre todo, la primera cuestión es qué grado de conocimiento tenía con esas dos personas, si los conocía o no los conocía", ha señalado Quintana.

El delegado del Gobierno ha indicado que, por el momento, no pueden facilitarse más detalles para no interferir en las pesquisas, ya que la investigación se encuentra en una fase inicial.

Noticias relacionadas

"La investigación está abierta y, lógicamente, intentaremos esclarecer el hecho lo antes posible", ha concluido Quintana.

Fuente: La Crónica de Badajoz