Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Suceso

Herido un hombre de 38 años tras chocar contra una vaca en Higuera de Vargas

El herido ha sufrido un traumatismo torácico y lumbar, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario de Badajoz

Galería | Así ha quedado el vehículo tras el accidente en Higuera de Vargas

Galería | Así ha quedado el vehículo tras el accidente en Higuera de Vargas

Ver galería

Galería | Así ha quedado el vehículo tras el accidente en Higuera de Vargas / Bomberos CPEI

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

L. C. B.

Un hombre de 38 años ha resultado herido en la noche de este lunes tras chocar su vehículo contra una vaca en Higuera de Vargas.

El accidente se produjo sobre las 19.00 horas, cuando el Centro 112 de Extremadura recibió una llamada que alertaba sobre la colisión en el punto kilométrico 13 de la EX-311, a la altura de la localidad pacense.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron una unidad medicalizada de emergencias, el punto de atención continuada de Alconchel, una patrulla de servicio de la Guardia Civil y una dotación de servicio del Consorcio para la Prevención y Extinción de Incendios (Cepei) de Badajoz.

Noticias relacionadas

Como consecuencia del accidente, el herido ha sufrido un traumatismo torácico y lumbar, y fue trasladado al Hospital Universitario de Badajoz por los servicios de emergencia.

Fuente: La Crónica de Badajoz

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  2. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  3. La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
  4. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  5. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  6. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  7. Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas
  8. Los restos óseos aparecidos son compatibles con la desaparición de Francisca Cadenas

Herido un hombre de 38 años tras chocar contra una vaca en Higuera de Vargas

CCOO denuncia ante Inspección de Trabajo al Ayuntamiento de Badajoz por la falta de uniformes

CCOO denuncia ante Inspección de Trabajo al Ayuntamiento de Badajoz por la falta de uniformes

La inspección para reabrir la navegación en el Guadiana en Badajoz podría ser la próxima semana

La inspección para reabrir la navegación en el Guadiana en Badajoz podría ser la próxima semana

Educación rectifica y mantiene a los cuatro profesionales de las aulas TEA del San Roque y San José de Calasanz de Badajoz

Educación rectifica y mantiene a los cuatro profesionales de las aulas TEA del San Roque y San José de Calasanz de Badajoz

Teatro para no olvidar: Herrera del Duque revive su pasado con la historia de Inés de Herrera

Así será la obra para recuperar la muralla de Badajoz: excavaciones, restauración de la barbacana y actuaciones contra las humedades

Así será la obra para recuperar la muralla de Badajoz: excavaciones, restauración de la barbacana y actuaciones contra las humedades

Salvaleón homenajeará a los docentes que marcaron a generaciones de vecinos

Aspace Badajoz reclama más plazas y especialistas para atender a personas con parálisis cerebral

Tracking Pixel Contents