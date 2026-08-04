Suceso
Herido un hombre de 38 años tras chocar contra una vaca en Higuera de Vargas
El herido ha sufrido un traumatismo torácico y lumbar, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario de Badajoz
Un hombre de 38 años ha resultado herido en la noche de este lunes tras chocar su vehículo contra una vaca en Higuera de Vargas.
El accidente se produjo sobre las 19.00 horas, cuando el Centro 112 de Extremadura recibió una llamada que alertaba sobre la colisión en el punto kilométrico 13 de la EX-311, a la altura de la localidad pacense.
Hasta el lugar del suceso se desplazaron una unidad medicalizada de emergencias, el punto de atención continuada de Alconchel, una patrulla de servicio de la Guardia Civil y una dotación de servicio del Consorcio para la Prevención y Extinción de Incendios (Cepei) de Badajoz.
Como consecuencia del accidente, el herido ha sufrido un traumatismo torácico y lumbar, y fue trasladado al Hospital Universitario de Badajoz por los servicios de emergencia.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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