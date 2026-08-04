Monesterio encadena otro mes de caída del paro con un julio histórico

La localidad de Monesterio finalizó el mes de julio con un total de 244 personas sin empleo, (167 mujeres y 77 hombres). La cifra mejora con respecto al mes anterior, (11 desempleados menos) y desciende en 28 parados, en el mismo mes de 2025.

Datos históricos que reflejan el encadenamiento progresivo del número de personas sin empleo. Hace 10 años, en julio de 2015, Monesterio tenía 4.306 habitantes y 487 personas en situación de desempleo. Actualmente, con 4.245 habitantes, son 244, con lo que, en la última década, con un descenso de población de 61 habitantes, el paro ha caído en un 50%.

Por sectores, Monesterio cerró el séptimo mes del año con 183 demandantes en el sector servicios, (140 mujeres y 43 hombres). Precisamente, este sector ha sido el que se ha adjudicado casi el 100% del descenso del desempleo con respecto al mes anterior, con 10 parados menos, 9 de ellas, mujeres.

El resto de sectores, prácticamente mantiene los mismos valores del mes de junio, con 20 personas paradas en industria, (11 mujeres y 9 hombres); 19 parados en construcción, (18 hombres y 1 mujer); 16, en el sector sin actividad, (10 mujeres y 6 hombres) y 6 personas sin empleo en agricultura, (5 mujeres y 1 hombre).

Grupos de ocupación

Por grupos de ocupación, los indicadores apuntan un leve descenso en las denominadas ocupaciones elementales, con 97 parados, (74 mujeres y 23 hombres). Los trabajadores del sector agrícola, ganadero y forestal representan el menor número de parados, con menos de 5 demandantes. El segundo grupo con mayor número de demandas es el de los trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores, con 57 parados, de los que 46, son mujeres.

De las 244 personas sin trabajo, 110 tienen entre 55 y más de 60 años. Los grupos de edad con menor número de parados se dan entre quienes tienen 35 y 40 años, (11), seguidos de la franja de entre 25 y 30 años, (12).

El nivel formativo del mayor número de personas desempleadas es Educación Secundaria Obligatoria con titulación y un total de 95 parados, (68 mujeres y 27 hombres). Por el contrario, el indicador con menor número de parados, (menos de 5 y ningún varón), se da entre quienes han participado en programas de Formación e Inserción Laboral.

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En cifras interanuales el paro bajó en Monesterio en 28 personas. Entre julio de 2025 y el de este año, el paro se ha reducido en 28 personas en el sector servicios, de ellas, en el último año, encontraron empleo en este sector 22 mujeres y 5 hombres. En total, en los últimos 12 meses, el desempleo femenino bajó en 33 personas, mientras el masculino aumentó en 5.

Fuente: La Crónica de Badajoz