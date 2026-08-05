Más de un centenar de vecinos devolverán la vida a la Batalla de Tentudía

Calera de León volverá a viajar al siglo XIII con una nueva edición de la Batalla de Tentudía, una cita apoyada por la Diputación de Badajoz que se ha convertido en un referente turístico y patrimonial a lo largo de toda la comarca. A partir de mañana y hasta el domingo, gran parte del municipio se movilizará para darle forma a una de las representaciones teatrales más conocidas.

La recreación histórica será los días 6, 7 y 8 de agosto y la cita culminará el día 9 con la celebración de la XI Procesión Medieval. Adrián Paniagua, el presidente de la Asociación Tentudía Teatro, ha puesto de relieve el trabajo altruista y desinteresado de más de cien vecinos de la localidad, cuya implicación directa sobre el escenario y en las labores de organización hace posible llevar a cabo la obra cada verano.

Novedades y un homenaje

Paniagua ha destacado que esta duodécima edición mantendrá “el espíritu esencial que ha hecho grande al proyecto desde sus inicios”, incorporando asimismo algunas novedades escénicas para el disfrute de los asistentes. Del mismo modo, ha dedicado unas emotivas palabras al recuerdo de Manuel Rodrigo Valencia, recientemente fallecido, a quien ha calificado como “alma máter” tanto de la asociación como de la propia obra, señalando que esta edición estará impregnada de su legado y memoria.

Las entradas para la representación teatral tendrán un precio de 7 euros y podrán adquirirse tanto de forma telemática como presencial en la Casa de la Cultura de Calera de León. Cada una de las funciones contará con un aforo máximo de 350 espectadores.

Compromiso institucional

Durante la presentación de estos días culturales, la diputada provincial Lourdes Linares, destacó el respaldo de la Diputación de Badajoz a iniciativas como la representación de la Batalla de Tentudía, al considerar que "unen el rigor histórico, la cultura y el esfuerzo colectivo para dinamizar nuestros pueblos y mostrar la riqueza de nuestro patrimonio al mundo".

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En este sentido, subrayó el compromiso que la institución tiene con el municipalismo, poniendo en valor el papel de las recreaciones históricas como motores de dinamización cultural y atracción turística, además de su contribución a la generación de oportunidades en el medio rural y a la lucha contra la despoblación mediante el fortalecimiento de la identidad comunitaria.