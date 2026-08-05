Organizada por Ecologistas en Acción – Cúriga Monesterio
Los hortelanos de Tentudía están invitados a participar gratis en la Feria del Huerto de Monesterio
15 años impulsando la economía local y fomentando el intercambio de saberes tradicionales
Se celebrará el día 22 de agosto, en La Rambla del Paseo de Extremadura
La asociación Ecologistas en Acción – Cúriga Monesterio hace un llamamiento a todos los hortelanos y artesanos de la comarca para que participen en la XV Feria Comarcal del Huerto de Tentudía, que se celebrará el sábado, 22 de agosto, en La Rambla del Paseo de Extremadura de Monesterio.
Durante 15 años, el colectivo organizador, que cuenta con la colaboración del ayuntamiento, viene impulsando la economía local y fomentando el intercambio de saberes y sabores tradicionales, a través de una iniciativa muy esperada, que cada verano congrega a decenas de horticultores y productores de diferentes municipios de este territorio y a centenares de vecinos y visitantes, atraídos por la calidad, variedad y el inconfundible sabor de frutas, verduras y hortalizas, procedentes de los huertos de Tentudía, así como por la diversidad de otros productos artesanales como quesos, aceites, vinos, dulces, miel y artesanía hecha a mano.
Juan Carlos Giraldo, responsable de la asociación organizadora, explica que, con el paso de los años, la Feria del Huerto se ha convertido en un “punto de encuentro; una mañana festiva y muy alegre”, donde se combinan productos frescos, gastronomía popular, degustaciones gratuitas y otras actividades para el ocio de expositores y visitantes de todas las edades.
Puestos gratis
“Somos canalizadores. Lo importante es la participación de los productores locales y comarcales”, expresa Giraldo”, con lo que, durante estas fechas previas, la asociación está lanzando una campaña para la participación de quienes quieran colaborar con esta iniciativa. La organización pone a su disposición stands, en una zona sombreada, en pleno Paseo de Extremadura, para que presenten sus productos de temporada.
Quien tenga un huerto familiar o cualquier otro tipo de producción agrícola propia del verano, está invitado a participar. “En muchos casos, lo de menos son las ventas”. Hay muchos colaboradores que no se dedican profesionalmente a este sector y, precisamente, esta circunstancia es la que diferencia un mercadillo de una actividad como esta, señalan sus promotores.
Un buen año
Este verano la producción hortícola se ha adelantado. La primavera fue cálida, con lo que se está acelerando el proceso de maduración y, por tanto, el de recolección. No obstante, Giraldo apunta que, “está siendo un buen año”. En julio han descendido las temperaturas, con lo que, se prevé una feria muy participativa y abundante en variedad.
Las personas interesadas en participar en la Feria Comarcal del Huerto de Tentudía pueden contactar directamente, con cualquier miembro de la asociación organizadora, o a través de los teléfonos, 686 46 35 70 y 655 84 99 23.
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