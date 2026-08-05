Comarca
Reabre la sucursal bancaria de Vivares tras sufrir un robo con una máquina retroexcavadora en 2025
Los asaltantes utilizasron una retroexcavadora para acceder a las instalaciones, provocando importantes daños materiales
Samuel Sánchez
La sucursal bancaria de Vivares ha reabierto sus puertas un año después del asalto en el que los autores utilizaron una retroexcavadora para acceder a sus instalaciones y provocaron importantes daños materiales.
La oficina de Caja Rural de Extremadura retomará la atención presencial todos los martes, según ha informado el Ayuntamiento de esta entidad local menor dependiente de Don Benito.
El consistorio ha celebrado la recuperación de un servicio que considera "esencial" para sus vecinos, ya que permitirá realizar gestiones bancarias en la propia localidad y evitar desplazamientos a otras poblaciones.
La sucursal permanecía cerrada desde el intento de robo registrado a finales de julio de 2025, cuando los asaltantes empotraron contra el inmueble una retroexcavadora que había sido sustraída previamente en Valdehornillos.
También utilizaron un vehículo robado en Ruecas, aunque, según informó entonces el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, no consiguieron llevarse ningún botín.
El Ayuntamiento ha agradecido a Caja Rural de Extremadura su "apuesta por el entorno rural" y el compromiso mantenido con Vivares durante el tiempo en el que la oficina ha permanecido cerrada.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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