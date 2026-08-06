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Obra de teatro

Más de 700 vecinos participarán en una edición histórica de 'El alcalde de Zalamea'

El consistorio continúa con los trámites para que este montaje obtenga la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional

En esta ocasión, se apostará por un mayor dinamismo escénico

Presentación de la edición XXXI de 'El alcalde de Zalamea'.

Presentación de la edición XXXI de 'El alcalde de Zalamea'.

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Gema Gallardo

Gema Gallardo

Zalamea de la Serena

Zalamea de la Serena volverá a convertirse en escenario teatral del 20 al 23 de agosto con la representación de 'El alcalde de Zalamea', de Calderón de la Barca, una edición que alcanzará una cifra histórica de participación con más de 725 vecinos implicados entre actores y colaboradores.

La XXXI edición de esta representación ha sido presentada hoy en Mérida por el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León; el alcalde de Zalamea de la Serena, José Antonio Murillo; y los directores artísticos del montaje, Miguel Ángel Latorre y Tamara Carrasco.

Laureano León ha destacado que ‘El alcalde de Zalamea’ es “un tesoro de la dramaturgia mundial” que sitúa a Zalamea de la Serena y su patrimonio como protagonistas de la escena teatral del verano extremeño, nacional e internacional. “Tenemos la suerte de poder vivir unos días en los que se mezclan teatro, cultura y participación social”, ha señalado.

El consejero de Cultura también ha destacado el compromiso de la Junta de Extremadura con la cultura y la participación ciudadana, así como con la difusión de los valores, tradiciones y fiestas de interés turístico de la región para que sean reconocidos en Extremadura, España y a nivel internacional.

Una participación récord

Por su parte, el alcalde de la localidad, José Antonio Murillo, ha subrayado la participación de los vecinos de Zalamea de la Serena ya que en esta XXXI edición se ha registrado una participación récord, con más de 725 personas actuando y colaborando en este montaje. El primer edil ha explicado, además, que el consistorio prosigue los trámites para que este montaje obtenga la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional.

La codirectora del montaje, Tamara Carrasco, ha explicado que esta edición apuesta por un mayor dinamismo escénico, manteniendo el respeto al verso de Calderón e incorporando más acción dramática, tensión, música y luz para reforzar la puesta en escena.

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Por su parte, el codirector Miguel Ángel Latorre ha agradecido al pueblo de Zalamea por el esfuerzo que hace para atender a la exigencia dramática de este montaje. Latorre ha señalado que la obra de Calderón trasciende lo local y se convierte en universal.

Fuente: La Crónica de Badajoz

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