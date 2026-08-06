Adiós a Luka, la perra rescatista de los bomberos de la Diputación de Badajoz que dejó su huella en Venezuela

Luka, la perra de búsqueda y rescate del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Badajoz, ha fallecido tras someterse a una intervención quirúrgica de bazo e hígado que no ha podido superar.

La noticia ha causado una profunda tristeza entre los bomberos del CPEI, donde Luka era considerada una compañera más después de seis años de trabajo, preparación y entrenamiento.

La perra rescatista participó junto a Rafa González, su dueño, guía y bombero del Consorcio, en las labores de búsqueda desarrolladas en Venezuela tras los terremotos que afectaron al país. Durante aquella misión consiguió localizar seis cuerpos entre los escombros.

Luka, con una medalla de Venezuela. / Diputación de Badajoz

"Su preparación, entrega y lealtad fueron fundamentales durante aquella misión. Pero, por encima de todo, Luka era una bombera más de nuestro servicio. Hoy sentimos que se ha ido una de los nuestros", han expresado sus compañeros al despedirla.

El Consorcio de Bomberos de la Diputación de Badajoz ha trasladado su cariño y apoyo a Rafa González, con quien Luka compartió años de esfuerzo y una unión muy especial.

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Su recuerdo permanecerá ligado para siempre a la historia del CPEI de Badajoz y a las misiones en las que trabajó junto a los bomberos pacenses. Luka se marcha dejando una huella imborrable entre quienes compartieron con ella años de servicio.

Fuente: La Crónica de Badajoz