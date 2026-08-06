El Festival Morisco de Hornachos suma novedades para acercar al público la historia de su localidad

Hornachos revivirá un episodio clave a partir de mañana y hasta el 9 de agosto con su Festival Morisco. En concreto, homenajearán a las más de 3.000 personas que fueron expulsadas en 1610 de una localidad que durante la Alta Edad Media fue el núcleo mudéjar más habitado de la Corona de Castilla y desde principios del siglo XVI contó con una numerosa comunidad morisca.

El festival, que se desarrollará en el entorno de la Plaza del Pilar de San Francisco, volverá a poner en valor el legado morisco de Hornachos y su huella en el patrimonio cultural de la localidad. Durante la presentación del mismo, el diputado provincial y alcalde de la localidad, Francisco Buenavista, destacó que esta cita no solo sirve para preservar la memoria histórica, sino también para "educar a las nuevas generaciones en el respeto, la tolerancia y el amor por nuestra identidad".

La cita principal del festival

La cita más destacada es la puesta en escena de 'Desterrados. Los moriscos de Hornachos' del grupo local Palique Teatro, una obra en la que vecinos ponen voz a las historias de aquellos antepasados que fueron obligados a abandonar su tierra. Lo harán con dos representaciones que, como novedad, este año contarán con gradas para mejorar la visibilidad y comodidad.

Juan Francisco Castaño, autor y director de la obra, la ha definido como “una recreación teatral histórica de 1610", el año en el que se decretó la expulsión del 90% de la población hornachega tras ocho siglos de presencia en la localidad. La representación aborda, además, las emociones y consecuencias que aquel episodio provocó en quienes se vieron obligados a abandonar su tierra.

Asociación Extremeña de Artesanía

La artesanía tendrá también un papel protagonista en esta decimotercera edición gracias a la colaboración de la Asociación Extremeña de Artesanía. Durante la tarde-noche del 7 de agosto, el festival acogerá una programación especial con una master class, demostraciones en vivo y talleres participativos de iniciación a la alfarería y a los trabajos artesanales con tela y cuero.

Se podrán además adquirir productos textiles, de cerámica, alfarería, vidrio, marroquinería o bisutería. Esta faceta artesanal del festival continuará el sábado y domingo con la participación de artesanos y artesanas locales.

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El público infantil también tiene un espacio reservado en el festival. Allí, podrán crear marionetas moriscas, conocer las tradiciones, vestimenta y forma de vida de personas que siglos atrás habitaron su localidad. Por otro lado, la música llegará de la mano de la Coral Municipal de Hornachos, que ofrecerá en la Iglesia de San Francisco, el concierto 'La música y sus raíces en San Francisco', y del grupo de rock andaluz Maymona, que homenajeará a grandes nombres como Triana, Alameda o Medina Azahara.

Fuente: La Crónica de Badajoz