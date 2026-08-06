Monesterio abre inscripciones para la IV Milla Urbana que se disputará el 22 de agosto

Tras la prueba celebrada el pasado mes de abril en la localidad de Cabeza la Vaca, la Diputación Provincial de Badajoz retomará en Monesterio el calendario del Circuito de Carreras Populares, que incluye una decena de competiciones, en otras tantas localidades de la provincia. La monesteriense, (XXXVI Cros Popular – IV Milla Urbana), está programada para el próximo día 22 de agosto, en el circuito diseñado en la calle Ramón y Cajal, junto al complejo educativo El Llano.

El Circuito de Carreras Populares, en colaboración con la Federación Extremeña de Atletismo, persigue el desarrollo y la promoción del deporte de base en la provincia, fomentando la convivencia del deporte popular y el federado. De la mano del entrenador Juan Méndez, Monesterio computa 35 años de carreras que, a lo largo de su historia han compartido escenarios urbanos y las pistas de atletismo del Estadio Municipal. El deterioro del circuito que circunda el terreno de juego provocó que, hace 3 años, la organización decidiera su traslado hasta la zona de El Llano, reconvirtiendo el cros en milla urbana. La intención, señalan los responsables de la carrera es que, tras su remodelación, se pueda volver a las pistas.

La Milla Urbana de Monesterio, que anualmente organiza el ayuntamiento, está abierta a todas las personas que lo deseen, sin exclusión entre atletas federados y no federados. Las inscripciones deben realizarse a través de la página www.deporticket.com, hasta el miércoles, 19 de agosto. Los participantes locales deberán hacerlo constar expresamente.

Carreras

Las carreras comenzarán a las 18:30 horas. Las distancias varían en función de las categorías que, en esta edición incluyen, Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Milla Absoluta femenina y masculina, Mila Popular Monesteriense y Retacos. A mitad de la prueba habrá una exhibición de marcha atlética.

La entrega de premios está programada para las 20:10 horas. Habrá medallas para todos los Retacos, trofeos para los 3 primeros clasificados y para el primer local de cada categoría, trofeos para los atletas masculino y femenino de mayor edad y paletillas ibéricas para los primeros clasificados de las absolutas masculina y femenina. Todos los participantes, excepto Retacos, recibirán bolsa del corredor. Además, la organización repartirá alrededor de 1.000 € en premios, (misma cantidad para chicos y chicas), entre los 10 primeros en meta. El de mayor cuantía es de 90 € y el de menor, 10 €.

Como viene siendo tradición, se otorgará un premio de 50 € a quienes batan el récord, (masculino y femenino), del circuito, cuyas marcas actuales ostentan, Jorge González Rivera, con crono de 4’30’’ y Carla Arce Pereira, con una marca de 5’08’’.

Noticias relacionadas

La secretaría estará ubicada en la entrada al colegio El Llano. Los dorsales podrán recogerse hasta 5 minutos antes del inicio de la primera prueba.

Fuente: La Crónica de Badajoz