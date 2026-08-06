Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Accidente

Tres heridos leves en una colisión entre dos vehículos cerca de Los Santos de Maimona

Dos mujeres y un hombre han sido trasladados al hospital de Zafra

Hospital de Zafra

Hospital de Zafra / LA CRÓNICA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

L. C. B.

Tres personas han resultado heridas leves este jueves con policontusiones en una colisión entre dos vehículos cerca de la localidad pacense de Los Santos de Maimona.

El accidente se ha producido pasadas las 14.30 horas en la carretera N-630, hasta donde se han desplazado una unidad medicalizada, una unidad de soporte vital básico, una ambulancia convencional, agentes de la Guardia Civil y bomberos.

Noticias relacionadas

Los heridos han sido dos mujeres de 44 y 46 años y un varón de 70 años, quienes han sido trasladados al Hospital de Zafra en estado leve, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  2. La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
  3. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  4. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  5. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  6. Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas
  7. Los restos óseos aparecidos son compatibles con la desaparición de Francisca Cadenas
  8. Uno de los detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso incendiado en Badajoz es trasladado al hospital

Badajoz ya tiene fechas para la Noche en Blanco y la Al-Mossassa 2026

Badajoz ya tiene fechas para la Noche en Blanco y la Al-Mossassa 2026

Badajoz se prepara para encender sus grandes fiestas con un contrato de 2,1 millones de euros para Navidad, Carnaval y San Juan

Badajoz se prepara para encender sus grandes fiestas con un contrato de 2,1 millones de euros para Navidad, Carnaval y San Juan

Villagonzalo homenajea su pasado con teatro y participación vecinal

Villagonzalo homenajea su pasado con teatro y participación vecinal

El Ayuntamiento de Olivenza elimina toda la deuda con proveedores

Monesterio presenta su Feria del Emigrante con una intensa programación de actividades

Monesterio presenta su Feria del Emigrante con una intensa programación de actividades

El Ayuntamiento de Badajoz refuerza la seguridad del conventual de San Juan mientras avanza su futura rehabilitación

El Ayuntamiento de Badajoz refuerza la seguridad del conventual de San Juan mientras avanza su futura rehabilitación

El PSOE de Badajoz exige claridad sobre el futuro de 70 árboles y palmeras afectados por las obras del nuevo aparcamiento

Avanzan las obras para reparar los daños causados por las borrascas en la cuenca del Guadiana

Avanzan las obras para reparar los daños causados por las borrascas en la cuenca del Guadiana
Tracking Pixel Contents