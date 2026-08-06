El yacimiento de la avenida de Huelva de Badajoz no continuará excavándose: los restos se "protegerán y taparán"

La extensión de la maqbara -el cementerio islámico- aflorada en la avenida de Huelva de Badajoz durante los trabajos de renovación de la red de abastecimiento y saneamiento de agua de la ciudad dejará de excavarse. Esta es la información ofrecida por Patrimonio de la Junta de Extremadura a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes a las preguntas de La Crónica de Badajoz.

Dos meses después de que los trabajos se paralizaran, la autoridad competente autoriza a la promotora de la obra, el Ayuntamiento de Badajoz, y a la empresa que la ejecuta, FCC Aqualia, a tapar los sectores uno y dos en los que se excavaba hasta el 4 de junio. Se realizará en base a un proyecto que la empresa concesionaria presentara y que estará supervisado por la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural (DGBAPC).

Más de 30 cuerpos exhumados

Los trabajos que desarrollaban los operarios de Aqualia en la calzada de la avenida de Huelva, en la zona más cercana al cruce con Santa Marina y junto a la zapatería, se paralizaron el día 27 de marzo cuando aparecieron restos óseos humanos. Esto provocó que una empresa especializada en arqueología se hiciera cargo de la excavación. Cuatro días más tarde, el 31 de marzo, ya se habían documentado 6 esqueletos.

A lo largo de los meses posteriores, continuaron hallándose cuerpos completos que estaban inhumados por el rito islámico, en decúbito lateral y orientados hacia la meca. Hasta que el ayuntamiento decidiera paralizar las intervenciones arqueológicas el 4 de junio se extrajeron del terreno más de una treintena de esqueletos.

Semanas de estudios para retomar la obra

Desde entonces, FCC Aqualia y el consistorio han planteado distintas alternativas hasta elegir la que ya desarrollan: acometer las nuevas conducciones por el centro del bulevar, por donde se ubican las que están en uso en la actualidad. Todos estos trabajos y variantes al proyecto inicial han sido supervisadas por Patrimonio de la Junta de Extremadura.

Según informa la consejería, "la solución adoptada ha sido la ejecución de los trabajos a cielo abierto con apertura mínima de zanja actuando sobre la traza de la galería existente", es decir, por la parte central de la avenida. Para que esto fuese aprobado por Patrimonio se realizaron "una serie de sondeos exploratorios que han arrojado un resultado negativo al estar ya los terrenos altamente antropizados". Cabe destacar que la idea original para esta intervención de calado en la red de abastecimiento era esta, precisamente, pero se descartó por la complejidad que se han encontrado los operarios del Servicio de Aguas de Badajoz cuando han tenido que reparar averías en esta zona. La profundidad de las conducciones, a varios metros, y elementos ornamentales como la estatua del General Menacho, hacían muy difíciles las intervenciones.

Trabajos de FCC Aqualia en avenida de Huelva de Badajoz. / David Guilherme Carnerero

Una obra de "carácter urgente"

Pese a la desestimación del trazado central de la nueva conducción, "el carácter de emergencia en la ejecución del proyecto de reparación del colector de saneamiento en dicha avenida, una de las arterias principales de Badajoz" ha hecho que se retome este opción inicial, según informan desde la consejería de Cultura.

Evitan así continuar las actuaciones en la calzada en la que fueron hallados los "restos óseos humanos y diversos materiales de evidente valor arqueológico" y que provocó la paralización temporal de las obras en esta zona, aunque sí continuaron en la parte más cercana a la plaza de la Libertad, junto a la Delegación del Gobierno en Extremadura.

El modificado del proyecto "ha sido debidamente autorizado por la Dirección General de Patrimonio, Cultura y Deportes (DGPCD)". Aunque recuerdan que se ha establecido la necesidad de "un control y seguimiento arqueológico" que ha sido "solicitado por la empresa contratista de las obras". Asimismo, la empresa ha presentado a Patrimonio al director arqueólogo que han contratado para realizar dicho seguimiento. Este control "será permanente y a pie de obra, quedando facultado el director autorizado para la paralización" de las intervenciones si "apareciesen restos de valor arqueológico o patrimonial".

Lo "procedente" es "la protección y tapado de los restos"

Los mencionados "restos documentados en la avenida de Huelva" forman parte de "una amplia maqbara que se extendía por todo el suroeste de Badajoz", informa Cultura. Esta "ya fue excavada, en parte, entre los años 2000 y 2001". Entonces se realizaron estudios y análisis de lo que afloró durante la construcción del parking en la memoria de Menacho y "arrojó una amplia información sobre la tipología y la evolución histórico-cultural de esta necrópolis".

La empresa que ha desarrollado la excavación en el sector 1, Kairós 26 Arqueología y Gestión, también ha documentado e investigado sobre lo encontrado, lo que se desconoce es si habrá podido procesar los datos arrojados de los análisis antropológicos que habían encargado y si, finalmente, se han realizado las pruebas de carbono 14 para datar algunos de los restos exhumados.

La Junta de Extremadura señala que tras abandonar "la ejecución de la conducción por el trazado inicial", por donde se encontraron los restos arqueológicos, y "en orden a la conservación y preservación de los restos excavados y estudiados, así como de los no excavados, evitando su descapsulación en terreno, lo procedente es proceder a la protección y tapado de los restos".

Por tanto, la resolución de Patrimonio es que la excavación de este yacimiento no continúe y que se tapen los dos sectores (el que está junto a la farmacia y el que se encuentra junto a la gerencia del Servicio Extremeño de Salud). Para ello, la empresa contratista debe presentar un "proyecto de intervención arqueológica" para desarrollar este paso. El mismo debe contener "las instrucciones precisas para la ejecución del tapado y la protección de los restos arqueológicos aparecidos en la zona excluida de ejecución". Así, desde la Junta señalan que esta fase final estará supervisada por los técnicos de la consejería de Cultura.

Varios peones trabajan en la exhumación de algunos de los cuerpos hallados en la avenida de Huelva de Badajoz. / J. H.

Fin al estudio de la maqbara

Con esta decisión se pone fin al estudio de parte de uno de los cementerios islámicos que tuvo Badajoz. Unos enterramientos que, según informaron los arqueólogos que participaron en la excavación en una charla en Mérida, definían como "únicos". En este sentido, señalaron que el valor científico del yacimiento reside, sobre todo, en la enorme diversidad de enterramientos documentados hasta el momento. Afirmaban que "esta es la maqbara de Badajoz que más información está aportando de todas las conocidas". Así, reconocía que esta variedad permitía reconstruir con un gran nivel de detalle cómo era la sociedad de la época.

Fran García y Manuel Bermúdez durante la conferencia en Mérida. / La Crónica

Durante la conferencia citada, cifraron en un 25% la extensión total excavada. Finalmente, ese será el porcentaje de estudio que se realizará al darse carpetazo a la idea de poder continuar con la excavación y análisis del cementerio islámico como reclamó la asociación Amigos de Badajoz.

Fuente: La Crónica de Badajoz