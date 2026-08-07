Suceso
Arde dos veces en pocas horas una zona del parque del Rivillas de Badajoz
Cuatro menores son identificados y se han abierto diligencias por su presunta implicación en uno de los incendios
El parque del río Rivillas ha sido el escenario del trabajo de los agentes del parque de Bomberos de Badajoz en dos ocasiones en las últimas horas. En concreto, la zona que está más próxima al puente que une la circunvalación Reina Sofía con la avenida Manuel Rojas Torres, en la barriada de San Roque.
El último de ellos se ha originado minutos antes de las 18.00 horas de este viernes. La centralita del parque de bomberos pacense ha recibido la llamada de ciudadanos alertando de un incendio en las inmediaciones de la mencionada avenida.
6 bomberos para extinguirlo
Rápidamente, una autobomba y dos todoterrenos se han desplazado al lugar de los hechos. En total, 6 efectivos de bomberos han acudido a este suceso para controlar las llamas y extinguirlas, según ha informado el operador de comunicaciones a este diario.
Por la cercanía a la calzada, los efectivos han alertado, a su vez, a la Policía Local que también se ha personado para ordenar el tráfico por la afección del humo a la vía.
Cuatro menores identificados
Varias horas antes, minutos antes de las 00.00 horas, los bomberos también sofocaron las llamas en esta misma ubicación. Entonces, también participaron los efectivos de Policía Local, pero no para controlar el tráfico de la zona, sino porque localizaron en la ronda de circunvalación Reina Sofía a "cuatro menores que, según los testigos, procedían de la zona donde se había iniciado el fuego", informa el departamento de prensa del Ayuntamiento de Badajoz.
En el momento de ser identificados, dos de los cuatro "llevaban mecheros y señales evidentes en sus pantalones de haber estado en la zona" afectada por el incendio.
Se abrieron diligencias
Como marca el protocolo, "tras ser identificados se entregaron a sus familiares adultos" que acudieron al lugar de los hechos. Por este fuego la Policía Local ha abierto diligencias y está a la espera de que el juzgado pertinente comunique con las familias de los presuntos autores del incendio.
Por el momento, se desconoce si estos menores también estarían implicados en suceso ocurrido en la tarde de este viernes.
"Varios episodios" similares esta temporada
Según los bomberos, este acontecimiento es mucho más usual de lo que pueda parecer. "Esta temporada ya ha habido varios episodios de esta característica en los parques del Rivillas y del Calamón", informa el operador de comunicaciones a La Crónica de Badajoz. En este sentido, señala que este tipo de incidentes es algo común: "Todos los años les da por los jardines", se lamenta.
Los efectivos del parque de Bomberos de Badajoz han estado durante una hora en el escenario del incendio para, primero, sofocar las llamas y, posteriormente, sofocando la zona colindante para evitar posibles reactivaciones.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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