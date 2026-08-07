El Ayuntamiento de Badajoz refuerza la seguridad del conventual de San Juan mientras avanza su futura rehabilitación

El Ayuntamiento de Badajoz ha iniciado una nueva intervención en el antiguo conventual franciscano de la calle San Juan con el objetivo de reforzar la seguridad del inmueble mientras continúan los trámites administrativos para su futura rehabilitación integral. Los trabajos, de carácter preventivo, buscan minimizar los riesgos para los viandantes y evitar que el deterioro del edificio continúe avanzando en uno de los enclaves históricos más relevantes del casco antiguo de la ciudad.

Según ha informado el aonsistorio, "el ayuntamiento está llevando a cabo una actuación preventiva en el edificio del Conventual de la calle San Juan con el objetivo de reforzar las condiciones de seguridad del inmueble".

Las actuaciones comenzaron el pasado lunes y consisten en la instalación de redes de protección en las cornisas superiores y en algunos balcones para impedir posibles desprendimientos sobre la vía pública. Además, dentro del mismo contrato de actuación, también se están ejecutando otras medidas de aseguramiento del edificio, especialmente en las zonas más expuestas al deterioro.

Intervención centrada en la seguridad estructural

El concejal de Gabinete de Proyectos, José Luis González, ha explicado a este diario que esta actuación responde a la necesidad de garantizar la seguridad del entorno urbano mientras se avanza en la futura rehabilitación del inmueble. En este sentido, ha detallado que se trata de una intervención puntual, pero necesaria para evitar riesgos.

Según ha señalado, "la pequeña intervención que estamos llevando a cabo en el edificio del conventual de la calle San Juan tiene el objetivo sobre todo de asegurar la seguridad estructural del edificio hacia la vía pública". En este sentido, señala que se están "asegurando que cornisas superiores, cornisas de balcones alguna que tenían algún alguna patología o se encontraban en peor estado, pues quedan aseguradas ante posibles desprendimientos o cualquier otro problema que pueda afectar a la vía pública".

Además de la protección de elementos arquitectónicos en altura, los trabajos incluyen actuaciones en la planta baja del inmueble, donde se están cerrando huecos y reforzando accesos para evitar intrusiones o daños adicionales.

González ha subrayado también la importancia de preservar el edificio en las mejores condiciones posibles durante el periodo previo a su rehabilitación. Asimismo, señala que esta intervención, "consiste en cerrar todos los huecos de fachadas que no se tengan que usar en planta baja dejando exclusivamente por los accesos de derivados para la obra y también poder tener todas las ventanas o todos los huecos donde no se instalen ventanas cerrados para evitar que entre cualquier elemento externo que pueda afectar a la al edificio para mantener pues en el mejor estado de conservación mientras se terminan los trámites para poder sacar a redacción el proyecto de ejecución".

Los trabajos para instalar protección en el conventual franciscano de la calle San Juan de Badajoz comenzaron el lunes. / J. H.

Un paso previo a la gran rehabilitación del Conventual

El objetivo de estas actuaciones es ganar tiempo y seguridad mientras avanza el proceso administrativo que permitirá acometer la recuperación integral del conventual franciscano de San Juan. El ayuntamiento insiste en que se trata de una medida transitoria, pero clave para evitar que el edificio continúe degradándose.

En este sentido, el equipo de gobierno del consistorio subraya que "se trata de una actuación destinada a mejorar las condiciones de seguridad de las fachadas y evitar que continúe el deterioro del edificio mientras avanzan los trámites para su recuperación".

Paralelamente, el Ayuntamiento de Badajoz continúa trabajando en la planificación de la futura rehabilitación. De hecho, ya se encuentra en la fase final de preparación del proceso administrativo que permitirá dar el siguiente paso.

Según ha comunicado el propio consistorio, "en paralelo, el ayuntamiento está ultimando el pliego de condiciones para licitar la redacción del proyecto de rehabilitación del conventual".

Las intervenciones en este inmueble comenzaron en octubre de 2024. De manera previa, se realizó una limpieza inicial en la que se retiró vegetación, muebles, enseres, azulejos y cableado. Meses después, con el visto bueno de Patrimonio se iniciaron los trabajos en el interior de los edificios del conventual. En esa fase se eliminaron paredes en el interior de las dependencias, quitaron añadidos que se fueron sucediendo con el paso de los años y se retiraron las diversas segmentaciones de los espacios que no correspondían al convento originario.

Con especial atención se trabajó en el claustro del conventual. En este espacio singular se habían construido habitaciones. Estas también se retiraron dejando a la luz los arcos que durante décadas permanecieron ocultos. En la vista aérea de este patio interior se aprecia fácilmente cómo se usó el espacio para construir habitaciones.

Vista aérea de la parcela en la que se ubica el conventual franciscano y de su claustro en el que se han construido diversas estancias. / Google

Aunque no se han anunciado cifras definitivas, la información que se ha ofrecido en anteriores ocasiones indican que la inversión rondará los 10 millones de euros. La partida inicial destinada para este edificio eran de cinco millones de inversión de fondos propios presupuestados, pero posteriormente el ayuntamiento anunció que los ampliaría con cargo a la convocatoria de fondos europeos de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (Edil), con otros 4.790.000 euros.

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La licitación de este proyecto ansiado por muchos será determinante para definir el alcance de la intervención definitiva, que permitirá recuperar uno de los edificios históricos más emblemáticos del Casco Antiguo de Badajoz.

Un edificio con más de dos siglos de historia en el corazón de Badajoz El Conventual de la calle San Juan es uno de los inmuebles con mayor valor patrimonial del casco histórico de la ciudad. Su origen se remonta al traslado de la comunidad de franciscanos descalzos al interior del recinto amurallado en el siglo XVIII, tras los daños sufridos en su anterior ubicación. La orden, fundada en Badajoz en 1520 en la desaparecida aldea de Mañoca, decidió su reubicación tras los conflictos bélicos con Portugal y la Guerra de Sucesión. En 1742 obtuvo la autorización municipal para levantar el nuevo convento en la actual calle San Juan, en una zona que requirió importantes ajustes urbanísticos, como el traslado de las antiguas carnicerías reales. La construcción de la iglesia comenzó en 1770 y fue consagrada en 1782. Sin embargo, la vida conventual fue relativamente breve, ya que la desamortización de 1835 supuso la exclaustración de los franciscanos y el cambio de uso del edificio, que pasó a albergar viviendas y locales comerciales. La iglesia, por su parte, se convirtió en sede de la parroquia de la Purísima Concepción. Hoy, casi dos siglos después, el Ayuntamiento de Badajoz trabaja para devolver el valor patrimonial a este conjunto histórico, con el objetivo de integrarlo plenamente en la recuperación del patrimonio monumental de la ciudad y garantizar su conservación para las próximas generaciones.

Fuente: La Crónica de Badajoz