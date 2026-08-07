El Ayuntamiento de Olivenza elimina toda la deuda con proveedores

El Ayuntamiento de Olivenza ha alcanzado un hito clave en sus arcas municipales tras conseguir situar en cero euros la deuda con sus proveedores. Según el consistorio, este resultado es la consecuencia directa del trabajo de regularización llevado a cabo durante los últimos meses, mediante el cual, han logrado liquidado la totalidad de las obligaciones financieras pendientes con las distintas empresas y profesionales que prestan sus servicios en la localidad.

Este saneamiento de las cuentas locales defienden que ha sido posible gracias a la estrategia trazada por el equipo de gobierno, orientada a una gestión económica responsable basada en el control del gasto, la optimización de los recursos públicos y la planificación financiera. Según detalla el ayuntamiento, todo este proceso de ajuste y liquidez se ha completado con éxito sin tener que renunciar a la prestación de los servicios esenciales ni detener los proyectos e inversiones que se encontraban en marcha.

La eliminación de la deuda comercial supone un importante avance en la estabilidad y consolidación financiera del Ayuntamiento de Olivenza. Con la liberación de estas cargas económicas, la administración local adquiere un mayor margen de maniobra y liquidez, lo que le permitirá afrontar nuevos proyectos con garantías, reactivar la inversión pública y continuar mejorando de manera progresiva los servicios municipales que se ofrecen a todos los vecinos del municipio.

Fuente: La Crónica de Badajoz