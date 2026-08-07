Badajoz ya tiene fechas para la Noche en Blanco y la Al-Mossassa 2026

El Ayuntamiento de Badajoz ya ha fijado en el calendario los dos eventos culturales más multitudinarios del inicio de curso en la ciudad. La Noche en Blanco y la fiesta de la Al-Mossassa volverán a tomar el centro y los espacios monumentales de septiembre.

La Noche en Blanco

La Noche en Blanco abrirá el calendario de grandes citas el sábado día 5 -como es habitual, el primer fin de semana del mes-. Durante toda la velada y hasta altas horas de la madrugada, Badajoz volverá a llenarse de arte, cultura, música, teatro, danza, exposiciones y monumentos patrimoniales, que abrirán sus puertas con una programación continuada.

A pesar de que aún no hay programación oficial -está previsto que salga en las próximas semanas-, según fuentes municipales consultadas por EFE, el evento dispondrá además de iniciativas de teatro, danza, acrobacias, performances y las habituales aperturas de monumentos.

La iniciativa contó el año pasado con 170 actividades muy diversas para todo tipo de público: desde espectáculos de luz y sonido a la tradicional apertura de monumentos, entre otros muchos. Más de 110.000 personas acudieron a las distintas iniciativas el año pasado, una cifra que estuvo muy cerca del récord de 115.000 visitantes obtenido durante el 2024.

Al-Mossassa

También hay fecha para celebrar la Al-Mossasa. Gracias a la publicación de la licitación en la Plataforma de Contratación del Ayuntamiento de Badajoz, hemos podido conocer que la fecha elegida este año es del 25 al 27 de septiembre. Esta fiesta, que recrea los orígenes fundacionales de la ciudad con Ibn Marwan, que este año celebra 1.151 años, Esta fecha, declarada de Interés Turístico Regional, tendrá tres días para disfrutar del mercado y diversas actividades que se anunciarán próximamente.

En cuanto al aspecto administrativo, el Ayuntamiento de Badajoz ha abierto el proceso de licitación para adjudicar el servicio de organización del mercado árabe. El contrato cuenta con un presupuesto base de 7.200 euros y fija como fecha límite para la presentación de ofertas el 14 de agosto a las 13.00 horas. La apertura de las propuestas se llevará a cabo el 19 de agosto a las 9.00 horas, paso previo para cerrar la adjudicación de la empresa encargada de coordinar la organización de la Al-Mossassa 2026.

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Con la confirmación de ambas fechas, la capital pacense consolida un fin de verano clave para el turismo, la cultura local y la dinamización del Casco Antiguo.

Fuente: La Crónica de Badajoz