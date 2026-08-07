Badajoz se prepara para encender sus grandes fiestas con un contrato de 2,1 millones de euros para Navidad, Carnaval y San Juan

El Ayuntamiento de Badajoz licita el contrato para la iluminación especial para sus grandes fiestas. Navidad, Carnaval y la Feria de San Juan contarán con un amplio despliegue de alumbrado extraordinario que llevará luces, arcos, motivos decorativos y grandes estructuras luminosas a buena parte de la ciudad, desde el centro hasta las avenidas y los poblados.

El ayuntamiento prepara para ello un contrato cuyo valor estimado asciende a 2.115.702,48 euros, con un importe de 2.560.000 euros, impuestos incluidos, y un plazo de ejecución de cuatro años. El procedimiento está sujeto a regulación armonizada y se tramita conforme a la Directiva 2014/24/UE sobre Contratación Pública.

El contrato incluye el suministro en régimen de alquiler, el montaje, desmontaje, puesta en funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado extraordinario. De esta forma, el despliegue no se limita a colocar las luces durante las fiestas, sino que contempla también los trabajos necesarios para garantizar su funcionamiento y resolver las posibles incidencias mientras permanezcan encendidas. Asimismo, incluyen la opción de mejora a través de nuevas propuestas que presenten las empresas interesadas.

La intención municipal es renovar y ampliar el aspecto festivo de Badajoz sin renunciar a la eficiencia energética. El documento lo expresa de forma directa: "La instalación se hará con las prescripciones técnicas que se indican y será con introducción de algunos motivos nuevos y empleo de nuevas tecnología". Y fija además una condición para todo el contrato: "Toda la instalación se realizará con tecnología led u otra de mayor eficacia".

Navidad: de las plazas del centro a las avenidas y los poblados

La Navidad será uno de los momentos de mayor presencia del alumbrado extraordinario en las calles de Badajoz. El pliego contempla instalaciones en numerosos puntos de la ciudad, con arcos, adornos en farolas, árboles iluminados, palmeras, motivos especiales y otros elementos decorativos.

Entre los espacios incluidos aparecen la plaza de España, plaza de San Andrés, plaza de Minayo, Puerta de Palmas, paseo de San Francisco, avenida de Huelva, avenida de Villanueva, avenida de Juan Carlos I, avenida Ricardo Carapeto, avenida Carolina Coronado, Santa María de la Cabeza, Santo Domingo, Vasco Núñez y otras calles y plazas.

No viene recogido en el pliego cómo será la decoración lumínica en la plaza de España. Se desconoce si optarán por el cielo de luces que se intentó instalar la pasada edición y que causó algunos problemas por su desprendimiento. La caída de parte de la iluminación hizo que no se llegara a tiempo para colocar en todo el perímetro de la catedral.

La relación de elementos da una idea del cambio que experimentará la ciudad durante las fiestas: hay arcos de diferentes dimensiones, conjuntos de árboles con cordones luminosos, adornos específicos, motivos en farolas y elementos de mayor tamaño. El montaje deberá estar terminado antes de que llegue el momento de encender oficialmente las luces, aún por conocer. El pliego establece que "la instalación deberá estar montada y probada dos días antes del comienzo oficial del alumbrado navideño", con una comprobación a las 18.00 horas del día señalado.

Y la decoración no se quedará únicamente en el centro. Alcazaba, Alvarado, Balboa, Gévora, Novelda, Sagrajas, Valdebotoa y Villafranco también tendrán sus propios elementos. El contrato contempla para cada poblado seis adornos de entre seis y ocho metros, además de un letrero de felicitación de las Ferias.

El Carnaval empezará a iluminarse antes en San Francisco

El Carnaval tendrá también su propio recorrido luminoso. La decoración se extenderá por zonas como la plaza de España, calle Obispo San Juan de Ribera, el entorno del Teatro López de Ayala, Pedro de Valdivia, Paseo de San Francisco, Bartolomé J. Gallardo, avenida de Santa Marina, plaza de la Libertad, avenida de Huelva, plaza de Santa Marta, avenida de Villanueva, San Juan, Virgen de la Soledad, plaza de los Alféreces y otros puntos.

En este caso hay un detalle especialmente ligado a la vida carnavalera de Badajoz. El pliego establece que la zona de San Francisco y la plaza de Minayo se encenderán antes que el resto en función de la programación del Concurso Oficial de Murgas de Badajoz (Comba).

La previsión es que esas dos zonas puedan comenzar a lucir "unos días antes, en función del concurso de murgas", con la fecha comunicada con tres semanas de antelación.

La Feria de San Juan tendrá los elementos más espectaculares

Si Navidad y Carnaval llevarán la iluminación a las calles, la Feria de San Juan concentrará buena parte del despliegue de mayor tamaño en el recinto ferial. El contrato contempla no solo el alumbrado decorativo, sino también los trabajos necesarios para los enganches de las atracciones de los feriantes. El pliego prevé 100 arcos de entre 8 y 10 metros, con tecnología LED o una solución más eficiente, además de grandes estructuras luminosas para las entradas y recorridos del recinto.

Entre ellas figuran diez pórticos LED de unas dimensiones de 11 metros de anchura por 12,74 metros de altura. También se contemplan otros diez pórticos de aproximadamente 8,5 metros de anchura y hasta 14,20 metros de altura. En las entradas del ferial habrá además dos letreros colgados con el mensaje "FERIA SAN JUAN + AÑO", en castellano y portugués.

Un contrato de cuatro años para mantener encendida la ciudad

La duración del contrato permitirá al ayuntamiento disponer de este servicio durante cuatro años, de manera que el despliegue previsto no responde únicamente a una campaña concreta de Navidad, Carnaval o San Juan, sino que establece el marco para el alumbrado extraordinario de las principales celebraciones durante todo ese periodo.

El valor estimado del contrato se sitúa en 2.115.702,48 euros, mientras que el importe total asciende a 2.560.000 euros.

Luces seguras y alejadas de los peatones

El aspecto espectacular del alumbrado tendrá que convivir con unas condiciones estrictas de seguridad. Las instalaciones colocadas transversalmente sobre las calzadas deberán mantener una altura libre mínima de 4,60 metros en el punto más desfavorable. En palmeras, árboles, columnas o soportales, los elementos deberán situarse a partir de tres metros.

El pliego es tajante al respecto: "En cualquier caso, nunca accesibles al alcance de personas".

La empresa adjudicataria tendrá además que encargarse de las reparaciones durante el periodo de funcionamiento y contar con los medios materiales necesarios para resolver las incidencias en el menor tiempo posible.

El resultado que persigue el ayuntamiento es, en definitiva, una Badajoz más reconocible durante sus grandes celebraciones: una ciudad iluminada de forma diferente según la época del año, con nuevos motivos y tecnología LED, pero también con grandes estructuras capaces de convertir plazas, avenidas, calles y el recinto ferial en escenarios propios de Navidad, Carnaval y San Juan.

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Porque el contrato no plantea únicamente encender unas luces. Plantea, durante cuatro años, cambiar durante unas semanas la imagen nocturna de Badajoz.

Fuente: La Crónica de Badajoz