"Hoy toca decir adiós": Origen Bouquets House anuncia el cierre de su hamburguesería en Badajoz

Origen Bouquets House ha anunciado el cierre definitivo de su establecimiento en Badajoz. La hamburguesería pondrá fin a su actividad el próximo 14 de agosto, cerrando una etapa de más de cinco años marcada por la apuesta por una propuesta gastronómica diferente y por una estrecha relación con sus clientes.

La noticia se ha dado a conocer a través de un emotivo comunicado firmado por David Ramos, en el que el responsable de Origen Bouquets House repasa los comienzos del proyecto, agradece el respaldo recibido durante estos años y explica las razones que han llevado al negocio a tomar la decisión de echar el cierre.

"Hace algo más de cinco años empezamos esta locura", recuerda Ramos en el escrito, en referencia a los inicios del proyecto, que nació después de la pandemia con la intención de ofrecer en Badajoz una experiencia diferente alrededor de la hamburguesa.

Más que una hamburguesería

Origen Bouquets House nació con la intención de demostrar que una hamburguesa podía ser "mucho más que comida rápida" y convertirse en toda una experiencia. Desde sus comienzos, el establecimiento puso el foco en la calidad del producto, la cercanía y la defensa de Badajoz y Extremadura dentro del panorama nacional de la hamburguesa.

En su despedida, el equipo subraya que su identidad siempre estuvo vinculada a "ofrecer la máxima calidad en cada producto" y a cuidar la relación con sus clientes.

Pero el comunicado va más allá de la gastronomía. Ramos reivindica también el componente humano de la hostelería y habla de la importancia de la empatía y la solidaridad hacia quienes trabajan detrás de cada negocio: "Detrás de cada persiana bajada hay personas lidiando con realidades muy duras", señala en un mensaje en el que reconoce que mantener un proyecto empresarial durante años no siempre resulta sencillo.

En este tiempo, han contado con el apoyo de los clientes y también de la crítica, ya que han sido galardonados con los premios a la Mejor Burguer Extremadura 2023 y en 2024.

"Los clientes dejaron de serlo para convertirse en amigos"

Uno de los aspectos más emotivos del comunicado es el agradecimiento a quienes han acompañado a Origen Bouquets House durante su trayectoria. El responsable del negocio recuerda cómo aquella pequeña familia que comenzó el proyecto fue creciendo con el paso de los años y cómo los clientes terminaron formando parte de ella.

"Los clientes dejaron de serlo para convertirse en amigos", destaca.

La despedida también sirve para poner en valor el cariño recibido por parte de los pacenses y de quienes descubrieron en Origen Bouquets House una forma diferente de disfrutar de las hamburguesas.

"Habéis hecho que este sueño mereciera cada gota de sudor", apunta Ramos, que reconoce que el apoyo de sus clientes ha sido una de las grandes recompensas de estos años.

David Ramos, responsable de Origen Bouquet House, en una foto de archivo. / Santi García

El 14 de agosto será su último día

El calendario ya tiene marcada la fecha del final. Origen Bouquets House abrirá por última vez sus puertas el próximo viernes 14 de agosto y, al finalizar esa jornada, el establecimiento cerrará definitivamente el local.

La decisión llega, según explica el comunicado, después de intentar mantener el proyecto en un contexto que el propio responsable califica de especialmente complicado para los negocios. Ramos apunta directamente a "impuestos, cargas y la falta de facilidades para sostener los sueños" como parte de las dificultades que afrontan los emprendedores.

La despedida, no obstante, evita quedarse únicamente en la tristeza. "Hoy toca decir adiós, o más bien un hasta pronto", señala el comunicado, que plantea el cierre como el final de una etapa y el comienzo de nuevos caminos.

El adiós de un proyecto que quiso llevar la hamburguesa "a otro nivel"

Durante estos más de cinco años, Origen Bouquets House ha tratado de situar sus hamburguesas en un nivel diferente, una apuesta que sus responsables consideran que ha dado sus frutos.

"Hemos intentado con todo nuestro empeño llevar las hamburguesas a otro nivel", afirma Ramos en el comunicado. Y añade, sin falsa modestia, que cree que han conseguido «crear algo muy bonito».

El reconocimiento final está dirigido de nuevo a Badajoz y a todos aquellos que hicieron posible la trayectoria del negocio: "Gracias por tanto, Badajoz. Gracias por habernos dejado formar parte de vuestra vida".

Así, el 14 de agosto marcará el cierre de Origen Bouquets House en Badajoz, pero también el punto final de una historia empresarial que comenzó después de la pandemia con la intención de hacer de una hamburguesa algo más que una comida rápida.

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"Gracias, y hasta pronto", concluye David Ramos.

Fuente: La Crónica de Badajoz