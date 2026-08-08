Campo Maior vuelve a florecer once años después: las Festas do Povo convierten la localidad portuguesa en un inmenso jardín de papel

Campo Maior inaugurará este sábado 8 de agosto una nueva edición de las Festas do Povo, la conocida Fiesta de las Flores, que hasta el 16 de agosto transformará esta localidad portuguesa en un inmenso jardín formado por millones de flores de papel elaboradas completamente a mano por sus propios vecinos.

El regreso de esta celebración tiene un carácter excepcional. Han pasado once años desde la última edición, celebrada en 2015, y será además la primera desde que las Festas do Povo fueron inscritas en 2021 en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, un reconocimiento que pone en valor una tradición cuyo principal patrimonio es la implicación de toda una comunidad.

Inauguración a la altura

La inauguración oficial tendrá lugar este viernes a las 10.30 horas en el Jardim Municipal y estará presidida por el presidente de la República Portuguesa, António José Seguro, que será recibido por el alcalde de Campo Maior, Luís Rosinha, y por el presidente de la Asociación de las Festas do Povo, João Manuel Nabeiro. Tras el pregón y los discursos institucionales, se rendirá homenaje al empresario Rui Nabeiro junto a su estatua antes de recorrer las calles engalanadas y concluir el acto con la firma del Libro de Honor de la cámara municipal.

Durante los últimos meses, más de 7.000 voluntarios han dedicado buena parte de su tiempo libre a cortar, moldear, pegar y montar millones de flores de papel. En una localidad de poco más de 8.000 habitantes, prácticamente todo el pueblo participa de una u otra forma en una tradición que se transmite de generación en generación y que convierte viviendas, garajes, locales y almacenes en improvisados talleres artesanales.

Un grupo de personas elabora flores de papel para las Festas do Povo días antes de su inauguración. / David Guilherme

Casi 100 calles engalanadas

El resultado podrá contemplarse desde este sábado en cerca de un centenar de calles. Cada vía presenta una temática diferente, elegida por los propios vecinos, que mantienen en secreto sus diseños hasta el momento de la inauguración. Esa discreción forma parte del espíritu de las fiestas y alimenta una sana rivalidad entre las distintas calles, que compiten amistosamente por sorprender a los visitantes con la decoración más espectacular.

A diferencia de otras celebraciones populares, las Festas do Povo no tienen una fecha fija. Solo se organizan cuando la propia población considera que existen las condiciones y la ilusión necesarias para afrontar un trabajo que requiere meses de preparación. Tras más de una década sin celebrarse, fueron los propios vecinos quienes impulsaron el regreso de la fiesta, movilizando nuevamente a toda la comunidad para hacer posible una edición que difícilmente volverá a repetirse a corto plazo.

Además del recorrido por las calles decoradas, la programación ofrecerá durante nueve días conciertos, actuaciones folclóricas, espectáculos de danza, sesiones de fado, flamenco, actividades tradicionales y actos religiosos. La jornada inaugural concluirá con un espectáculo de drones, mientras que el domingo 9 de agosto se celebrará el tradicional Desfile de los Tabuleiros de Tomar, uno de los actos más destacados del programa, junto a la procesión en honor a Santa Beatriz da Silva y San Juan Bautista. A lo largo de la semana se sucederán propuestas culturales y musicales en distintos escenarios de la localidad hasta la clausura prevista para el 16 de agosto.

Miles de personas inundan las calles de Campo Maior cada vez que celebran las Festas do Povo. / Oto

Visita a la casa de Rui Nabeiro

Esta edición estará marcada también por el recuerdo del empresario Rui Nabeiro, fundador de Delta Cafés y una de las figuras más influyentes de la historia reciente de Campo Maior, fallecido en 2023. Por primera vez durante las fiestas podrá visitarse la vivienda en la que residió durante gran parte de su vida, situada en pleno casco histórico, mientras que la calle donde nació ha sido decorada especialmente en homenaje a él y a su esposa, Alice Nabeiro. El legado del empresario permanece muy presente en una localidad cuyo desarrollo económico y social estuvo estrechamente ligado a su figura.

La organización también ha reforzado los servicios para atender la elevada afluencia de visitantes prevista desde Portugal y España, especialmente desde Extremadura. El acceso a las calles decoradas tendrá un precio de 8 euros para los mayores de diez años, aunque también existe un abono de 15 euros válido para toda la celebración. Además, se han habilitado más de 25 zonas de aparcamiento distribuidas por toda la localidad para facilitar la llegada de los miles de visitantes que se esperan durante los nueve días de fiesta.

Noticias relacionadas

La cercanía con Badajoz convierte un año más a Campo Maior en uno de los principales destinos del verano para miles de extremeños. Quienes crucen la frontera durante los próximos días encontrarán mucho más que un espectáculo floral. Descubrirán una tradición en la que todo un pueblo trabaja unido durante meses para crear una obra colectiva tan efímera como extraordinaria, capaz de desaparecer en apenas unos días después de un año entero de esfuerzo compartido y de volver únicamente cuando sus vecinos deciden, de nuevo, hacer florecer Campo Maior.

Fuente: La Crónica de Badajoz