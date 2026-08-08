Estrellas, ciencia y turismo sostenible en Fregenal de la Sierra

Fregenal de la Sierra volverá a mirar al cielo mañana en una cita que combinará observación astronómica, divulgación científica y promoción turística. La XII edición de La Noche de las Perseidas, comenzará a las 23.00 horas en las inmediaciones del Santuario de Nuestra Señora de los Remedios.

Durante la presentación de esta jornada, la diputada Paqui Silva ha destacado la apuesta decidida de la institución provincial por apoyar proyectos que refuercen el crecimiento económico sostenible de las zonas rurales y la fijación de población al territorio mediante la promoción del astroturismo, “un modelo ejemplar de turismo sostenible que pone en valor nuestros recursos naturales sin alterarlos, diversificando la oferta cultural y de ocio y atrayendo visitantes respetuosos con el medio ambiente”.

Un pueblo comprometido

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, Antonio Bermejo ha querido subrayar el impacto transformador que ha tenido esta iniciativa en la localidad, logrando “una notable concienciación social sobre la preservación de los cielos oscuros”. En este sentido, ha puesto de manifiesto “la implicación de numerosas empresas locales, que atenúan su iluminación todos los días a partir de las diez de la noche para minimizar la contaminación lumínica y permitir una mejor observación del firmamento”.

Observación guiada y telescopios de alta tecnología

Por su parte Uxue Fabo, técnica y guía de interpretación del cielo estrellado de la empresa Entre Encinas y Estrellas y organizadora del evento, ha detallado la programación de la XII edición de La Noche de las Perseidas. Las condiciones de esta edición serán “especialmente idóneas al no haber luna en el firmamento”, lo que facilitará la visión de las conocidas perseidas, constelaciones, planetas y otros fenómenos celestes.

Para que las personas que asistan a la cita puedan observarlos, se instalarán dos telescopios robóticos que permitirán contemplar detalles fascinantes como el Gran Cúmulo de Hércules o los anillos de Saturno.

Más observaciones

La diputada Paqui Silva ha recordado la labor que desarrolla la Diputación de Badajoz para reducir la contaminación lumínica y preservar espacios con cielos de calidad a través del Centro de Promoción y Protección del Cielo de la finca La Cocosa.

Noticias relacionadas

En este enclave se celebrará el próximo 12 de agosto la jornada 'Eclipse', una actividad en la que las personas inscritas podrán observar de forma segura el eclipse solar, visible de manera parcial desde la provincia.