Miguel Ángel Martínez jura su cargo como concejal del grupo popular del ayuntamiento de Monesterio

Miguel Ángel Martínez Suárez se integra como concejal del grupo popular. Sustituye a la, hasta hace unas pocas semanas, portavoz de los populares en el ayuntamiento de Monesterio, Ana Campos, que presentó su renuncia por motivos, “estrictamente personales”.

La toma de posesión se celebró en el transcurso de un pleno extraordinario, que se celebró el pasado día 6 de agosto. Tras jurar su cargo, el nuevo concejal, saludó a la corporación y agradeció a su grupo la confianza depositada en él. “Intentaré trabajar para el municipio y sus vecinos en todo lo que esté en mi mano”, señaló, Martínez. La alcaldesa, Loli Vargas, fue la encargada de dar la bienvenida al nuevo concejal: “Asumir la responsabilidad de representar a los vecinos y vecinas de Monesterio es un honor, pero, también es un compromiso importante con el servicio público”.

La entrada de Martínez en la corporación, provoca ciertas modificaciones en las comisiones informativas, con lo que, el pleno tomó conocimiento de la nueva organización. Margarita Núñez, pasa a ser la portavoz del grupo popular. Suplente, Cristina de los Ángeles García. El nuevo concejal pasa a ser suplente de la titular de la comisión informativa de Hacienda, titular en la comisión informativa de Urbanismo Medio Rural y Medio Ambiente, suplente de la titular en la comisión de Servicios Sociales y titular en la comisión de Cultura, Educación y Patrimonio.

Prácticas Policía Local

En otro orden de cosas, el pleno del ayuntamiento, con el voto a favor del grupo socialista y a la abstención del popular, aprobó sendos convenios de colaboración con los ayuntamientos de Jerez de los Caballeros y Mérida, para el desarrollo del periodo de prácticas del proceso selectivo de agentes de la Policía Local. Según manifestó la alcaldesa, el ayuntamiento “tiene la obligación de garantizar” que, los 3 nuevos agentes de la policía “puedan completar correctamente su formación”. Actualmente, la situación en la que se encuentra el cuerpo es “excepcional”, confirmó Loli Vargas. “En estos momentos el ayuntamiento no dispone de efectivos suficientes para asumir las funciones de tutela y seguimiento que exige este periodo en prácticas”, --bajas y segunda actividad--, con lo que, los nuevos agentes podrán realizar sus prácticas en Mérida y Jerez.

En representación del Partido Popular, Cristina de los Ángeles García, expresó que, “antes de firmar este convenio se debería explicar el porqué de esta situación”. Se trata, manifestó, de una “realidad preocupante”. La falta de Policía Local es consecuencia “de la ausencia de una planificación de plantilla estable”, así como la “gestión insuficiente de los recursos humanos de la Policía Local”, reprochó García, para quién, esta medida denota una “dependencia institucional” que no debería ser habitual.

Una vez finalizado su periodo de formación, concluyó la alcaldesa, “los 3 nuevos agentes formarán parte de la plantilla de la Policía Local a partir del próximo mes de diciembre”. En cuanto a planificación, la alcaldesa adelantó que, “a estos, se unirán otros 2 agentes, cuya convocatoria de plazas ya ha sido comunicada a la Junta de Extremadura”.

Licitación residencia de mayores

Con el mismo sentido del voto, el ayuntamiento sacó adelante la aprobación de contratación para la concesión el servicio de gestión de la residencia de mayores y pisos tutelados. Se trata, explicó la alcaldesa, de “garantizar el futuro de uno de los servicios públicos más sensibles y más valioso que presta el ayuntamiento”. El expediente aprobado, señaló, “culmina un importantísimo trabajo técnico y jurídico” que incluye un estudio de viabilidad y la redacción de pliegos “muy exigentes”, a través del procedimiento que marca la Ley de Contratos del Sector Público. Se pretende “una atención integral centrada en las personas”, con lo que, se exige “el respeto a la dignidad, la autonomía, la igualdad, la participación de las familias, una plantilla mínima de profesionales cualificados, protocolos de calidad, control permanente del servicio y el complimiento de toda la normativa de atención a las personas mayores”. La residencia, “seguirá siendo un servicio público municipal”, concluyó Vargas en su exposición.

Margarita Núñez anunció la abstención de su grupo, ante las “dudas” que plantea la propuesta. Entre ellas, la “externalización de un servicio público de carácter social, mediante una concesión a una empresa privada” y, preguntó por la viabilidad de una gestión directa por parte del ayuntamiento. Según la alcaldesa, el estudio de viabilidad presentado en el expediente, sirve tanto para la concesión a una empresa, como para la gestión con recursos municipales. Loli Vargas cerró el turno de intervenciones explicando que, las condiciones de este servicio, hacen “imposible” la gestión directa por parte del ayuntamiento.

Otros asuntos

En otro orden de cosas, el pleno aprobó con la abstención de los concejales del Partido Popular y el voto favorable de los ediles del PSOE, el reglamento de régimen interno del proyecto colaborativo Ateneo, a través del cual, actualmente, el ayuntamiento forma a 10 personas desempleadas en la especialidad de operaciones básicas de restaurante y bar.

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Finalmente, con el voto favorable de ambos grupos, el pleno aprobó el Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Incendios Forestales de Monesterio, constituido hace escasas fechas a instancias de la Dirección General de Protección Civil de la Junta de Extremadura, cuya finalidad última es la de organizar la prevención, diseñar protocoles de emergencia y coordinar a los servicios de extinción, autoridades locales y Protección civil.

Fuente: La Crónica de Badajoz