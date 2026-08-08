Los Santos de Maimona busca las mejores imágenes de su patrimonio

Las fotografías tienen el poder de parar el tiempo. Esto lo tienen claro en la localidad de los Santos de Maimona, donde retratar el paisaje, se convierte cada año en una forma de conservar la memoria a través del Rally Fotográfico de la Uva Eva Beba. La actividad invita el próximo 17 de agosto a recorrer el municipio mientras se captura, a través del objetivo de una cámara, la riqueza de su paisaje.

La jornada consistirá en cubrir un itinerario turístico al mismo tiempo que se realiza un reportaje fotográfico. Dará comienzo a las 19.30 horas en la Plaza de España, donde la organización hará entrega, momentos antes de la salida, de un mapa con las pistas del recorrido que deberán completar los participantes.

El reto: fotografiar cada punto

Esta decimotercera edición, incluida en la programación cultural dedicada a la uva autóctona y a la vendimia, finalizará a las 21.30 horas en la Oficina de Turismo. Durante ese tiempo, los participantes deberán completar el trayecto siguiendo el mapa facilitado por la organización. El orden de las paradas será libre y podrán utilizar cualquier medio de transporte, aunque será obligatorio realizar una fotografía en cada uno de los puntos establecidos y finalizar la prueba dentro del tiempo fijado.

Cada participante deberá acudir con su cámara digital o teléfono móvil y los dispositivos necesarios para descargar las imágenes. Se podrán presentar un máximo de ocho fotografías, que no podrán ser manipuladas, aunque sí se permitirá borrar imágenes antes de su entrega. Además, los participantes deberán seleccionar una de ellas para formar parte de la exposición posterior, mientras que el resto se incluirán en un vídeo y se difundirán a través de las redes sociales.

Los participantes

En concreto, se han establecido dos modalidades de participantes, una general, a partir de 16 años, en la que se concederán tres premios, dotados con 125, 100 y 75 euros, y una categoría infantil, en la que se premiará con lotes de material escolar a los cinco primeros clasificados.

A la hora de determinar las fotografías ganadoras, el jurado, formado por profesionales de la fotografía locales y personal municipal, valorará entre otros aspectos la espontaneidad, la creatividad y la técnica, y su fallo se dará a conocer el 24 de agosto, cuando será la entrega de premios.

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La inscripción para participar es totalmente gratuita y se puede realiza hasta al 13 de agosto en la Oficina Municipal de Turismo de Los Santos de Maimona.

Fuente: La Crónica de Badajoz