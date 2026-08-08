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Corrida mixta

Ventura y Roca Rey, cabezas del cartel taurino de Don Benito

El extremeño Ginés Marín completa el cartel del festejo del próximo 8 de septiembre

Presentación del cartel taurino de Don Benito.

Presentación del cartel taurino de Don Benito. / LCB

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Samuel Sánchez

Don Benito

El rejoneador Diego Ventura y los diestros Roca Rey y Ginés Marín protagonizarán el próximo 8 de septiembre, Día de Extremadura, la corrida mixta incluida en la feria taurina de Don Benito, cuyo cartel ha sido presentado esta semana.

El festejo comenzará a las 18:30 horas y contará con toros de Ángel Sánchez y Sánchez para Ventura, una de las principales figuras actuales del rejoneo.

Por su parte, Roca Rey y el extremeño Ginés Marín lidiarán cuatro toros de las ganaderías de Victoriano del Río y Virgen María.

El cartel ha sido presentado ante numerosos aficionados en un acto en el que han participado el concejal de Festejos de Don Benito, Álvaro Ballesteros; el presidente del Club Taurino Dombenitense y el empresario Joaquín Domínguez.

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La organización ha calificado la combinación como uno de los carteles más destacados de la temporada taurina en Extremadura, al reunir en una misma tarde a tres figuras del escalafón, tal y como subrayan.

Fuente: La Crónica de Badajoz

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