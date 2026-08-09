Isabel Morán, conocida como Bely, recibe un homenaje del comercio de Almendralejo

Almendralejo ha rendido un bonito homenaje a Isabel Morán García-Moreno, más conocida en el pueblo como ‘Bely’, la creadora de la tienda de moda, Zetta, situada en la calle Cervantes. El Ayuntamiento de Almendralejo, junto a las asociaciones de Ceal y Asemce, eligieron a Bely para hacerle un reconocimiento a sus 87 años por una gran trayectoria en el comercio de Almendralejo.

Bely estuvo presente en el acto que tuvo lugar en el parque de Espronceda, donde quedó inaugurada la Feria del Comercio que, durante tres días, tendrá varias activiadades comerciales y musicales. Creadora en su momento de la popular tienda infantil Disney, en 1975, Bely creó luego Zetta, con su marido Luis, una tienda que ahora continúan sus hijos.

Fuente: La Crónica de Badajoz