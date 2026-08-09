Miles de extremeños cruzan la frontera para descubrir las Festas do Povo de Campo Maior

Campo Maior vuelve a llenarse de visitantes desde primera hora de cada jornada de las Festas do Povo, una celebración que, once años después de su última edición, ha vuelto a convertir las calles de la localidad portuguesa en un gigantesco jardín de flores de papel.

Entre los miles de personas que cruzaron la frontera para contemplar el resultado de meses de trabajo hubo una presencia especialmente numerosa de extremeños, llegados tanto en excursiones organizadas como en grupos de amigos y familias.

Muchos extremeños en cruzan la frontera

Montijo, Albalá, Casas de Don Pedro, Arroyo de la Luz, Valverde de Mérida y otros municipios extremeños estuvieron representados en una jornada en la que los visitantes comenzaron a recorrer las calles engalanadas, sorprendidos por la cantidad de detalles, las distintas temáticas y, sobre todo, por el trabajo artesanal que hay detrás de cada flor.

José Antonio Moreno, un joven de Montijo que acudió con un grupo de amigos, regresaba a unas fiestas que ya había conocido cuando era pequeño. "He ido a las fiestas del pueblo, bueno, Fiesta de las Flores, que lo llamamos allí, otras ediciones, hace mucho tiempo, vamos, que era ya casi pequeño, y lo recordaba muy bonito y hemos decidido hacer una visita entre amigos", explicaba.

La visita, sin embargo, supera incluso sus recuerdos. "Me ha sorprendido mucho el despliegue que tienen, no lo recordaba tan organizado", asegura. Moreno destaca además la distribución de la celebración: "Tienen un montón de zonas de restauración, tienen el parque muy organizado, a mí eso me sorprendió mucho".

También tiene palabras para la decoración que cubre prácticamente diez kilómetros de calles. "Pues bastante completa", señaló antes de establecer una comparación con una de las fiestas urbanas más conocidas de España: "Nos recuerda mucho a las fiestas de Gracia de Barcelona, que hemos estado allí varias veces y estamos diciendo, mira, con las temáticas y tal y igual". Su conclusión fue rotunda: "Me ha parecido muy currado, muy currado".

Excursiones desde los pueblos de Extremadura

Las excursiones organizadas fueron una de las estampas de esta primera jornada. Desde Casas de Don Pedro llegaron alrededor de 60 personas. Fátima Arroba Moreno explicaba que la reapertura de las Festas do Povo había despertado un enorme interés entre los vecinos de la zona.

Fátima Arroba, vecina de Casas de Don Pedro. / Jota Granado / EXT

"Es un pueblo que ya hace 11 años que se dejó de hacer, al ver que lo hacían de nuevo, pues la gente viene entusiasmada, con muchas ganas, la verdad", relataba.

"La gente viene entusiasmada, con muchas ganas" de conocer el resultado de un trabajo que ha implicado a miles de personas durante meses. Sobre el esfuerzo de los vecinos de Campo Maior, Arroba Moreno fue contundente: "Hombre, esto lleva muchísimo trabajo, ¿no? Lo siguiente".

Entrada para ver esta fiesta

La visitante considera también razonable que exista una entrada para acceder al recinto festivo. "Lo veo bien que cobran 8 euros. Yo no lo veo caro", afirmaba. En su caso, fueron 8 euros al comprarla de manera anticipada. Ahora las entradas tienen un coste de 10 euros. El motivo para justificar el pago, a su juicio, está precisamente en la magnitud del trabajo realizado, según señalaba.

Desde Albalá, en la provincia de Cáceres, llegó otra de las numerosas excursiones extremeñas. Juani Pérez y Ángel Sebastián viajaron acompañados por familiares y amigos, en un grupo de 56 personas. Para ellos, las Festas do Povo no son una experiencia nueva.

"Hace 16 años que venimos, nos gustó mucho y hemos vuelto", explicó Juani. La razón para regresar después de tanto tiempo fue sencilla: "Muy bonito, por eso repetimos".

Ángel Sebastián también destacó la singularidad de la celebración. Cuando se le preguntó por las calles decoradas íntegramente a mano por los vecinos, su respuesta fue clara: "Sí, sí, sí, por supuesto". Y resumió su impresión sobre la decoración con dos palabras: "Muy bonito, precioso".

Tres hermanas de Albalá, Eladia, Nemesia y María Galán, acudieron por primera vez. Llegaban sin saber exactamente qué se iban a encontrar, aunque con las expectativas muy altas. "Porque dicen que es muy bonito, que era que es muy bonito esto, muy bonito. No sé. Ahora de que nos metamos ya veremos a ver qué tal", comentaban antes de comenzar el recorrido.

María, Eladia y Nemesia María Galán, vecinas de Albalá en Campo Maior. / Jota Granado

Para ellas, que un pueblo entero se implique en una celebración de estas dimensiones tiene un valor especial. "Pues me parece muy importante que le den vida a esto", señaló Eladia. Nemesia coincidió: "Pues también. Una fiesta de pueblo, muy bonito". Y María resumió sus primeras impresiones con un sencillo "está muy bien".

"Yo le doy mucha importancia a eso"

La admiración por el carácter artesanal de las Festas do Povo se repite entre los visitantes. Filomena Sánchez Ledo, vecina de Valverde de Mérida, ya había estado en Campo Maior en una edición anterior y decidió regresar al conocer que desde su pueblo se organizaba una excursión.

"Porque estuve hace unos años y me gustó y al decir lo que en el pueblo salía una excursión, pues decidí venir", explicó. Desde Valverde de Mérida viajaron alrededor de 40 personas.

Su objetivo era disfrutar del día y volver a contemplar unas calles que ya le habían impresionado. "Hacen unas cosas, unos trabajos manuales bastante buenos. A mí me encanta", aseveraba.

Larga cola para acceder al centro de Campo Maior en la primera jornada de Festas do Povo. / Jota Granado

Pero si hubo un aspecto que quiso poner especialmente en valor fue el carácter voluntario de la decoración. "Sí, a mano. Yo le doy mucha importancia a eso, ¿eh? Me gusta mucho", afirmó.

También desde Arroyo de la Luz llegaron visitantes. Mari Carmen Pallero acudía por primera vez, aunque algunas de sus amigas ya conocían las fiestas. "Yo solo por curiosidad, no curiosidad porque me gustó cuando vine la primera vez y me ha gustado más, he preferido venir ahora también", explicó.

Isabel Aparicio Grado, también de Arroyo de la Luz, compartía esa valoración: "Me ha gustado y por eso he vuelto". Ante la pregunta sobre qué le parecía que casi diez kilómetros de calles estuvieran decorados con flores elaboradas artesanalmente por los vecinos, su respuesta fue directa: "Me parece fenomenal. Me parece muy bonito".

Una fiesta que también atrae a portugueses

La primera jornada no estuvo protagonizada únicamente por extremeños. Las Festas do Povo también atrajeron a visitantes llegados desde otros puntos de Portugal. Eulalia, vecina de Oliveira do Bairro, en el distrito de Aveiro, viajaba por primera vez hasta Campo Maior.

"Es la primera vez que voy a ver", explicó. Había conocido la celebración a través de las imágenes que circulaban sobre ella: "Porque oí hablar que era bonito, y vi imágenes y me gustó y quise venir a verlo personalmente".

Su opinión sobre la entrada fue positiva, precisamente por el esfuerzo que existe detrás de las fiestas. "Yo creo que está bien, para ayudar a los gastos. Está bien. Ellos gastan mucho dinero para hacer estas cosas", señaló.

Eulalia, vecina de Oliveira do Bairro. / Jota Granado

La primera jornada confirmó así lo que ya se esperaba antes de la apertura: las Festas do Povo de Campo Maior han vuelto a convertirse en un poderoso atractivo turístico para la Raya y para toda Extremadura. La frontera entre España y Portugal se volvió a diluir entre flores de papel, calles temáticas y miles de visitantes que llegaron atraídos por una tradición que solo puede mantenerse gracias al trabajo colectivo de los vecinos.

Noticias relacionadas

Hasta el próximo 16 de agosto, Campo Maior seguirá mostrando al mundo el resultado de ese esfuerzo. Un jardín efímero levantado durante meses y que, en sus primeras horas abierto al público, ya ha provocado entre quienes lo recorren una sensación compartida: "Me parece fenomenal. Me parece muy bonito".

Fotogalería | Campo Maior se engalana con flores hasta el próximo domingo /

Fuente: La Crónica de Badajoz