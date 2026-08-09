El PSOE de Badajoz exige investigar si la Junta desanimó a familias a matricular a sus hijos en el colegio de Alvarado

El PSOE de Badajoz ha exigido al alcalde de la ciudad, Ignacio Grajera, que investigue si desde la Junta de Extremadura se recomendó verbalmente a familias del colegio Príncipe de Asturias de Alvarado que matricularan a sus hijos e hijas en otros centros, una actuación que, a juicio de los socialistas, habría contribuido al vaciamiento del colegio y lo situaría ahora al borde del cierre definitivo.

"Hay que saber si primero se desanimó a las familias y después se utilizó su marcha para consumar un cierre anunciado", ha señalado el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz.

El PSOE ya alertó en junio de la situación del centro, que entonces contaba con ocho escolares. La Junta de Extremadura negó que hubiera tomado una decisión sobre su cierre y, posteriormente, el alcalde aseguró que la consejera de Educación le había garantizado la continuidad del colegio.

Sin alumnos para septiembre

"Sin embargo, dos meses después, el centro no tiene alumnado para septiembre y sigue sin existir una explicación oficial y completa sobre cómo se ha llegado hasta aquí", han criticado los socialistas.

Para el Grupo Socialista, la evolución de los acontecimientos confirma la preocupación que trasladó en junio. "El tiempo ha confirmado que nuestra advertencia estaba fundada. Ojalá nos hubiéramos equivocado, pero todos los hechos han avanzado en la dirección que señalamos mientras la Junta negaba el problema y el alcalde se conformaba con repetir lo que le decían", ha afirmado.

Ante esta situación, los socialistas han reclamado a Grajera que averigüe qué conversaciones mantuvieron las administraciones con las familias, qué información recibieron sobre el futuro del colegio y si se les presentó la escolarización fuera de Alvarado como la única alternativa viable.

Asimismo, han exigido al alcalde que solicite a la Consejería de Educación un informe detallado sobre las actuaciones realizadas, las instrucciones trasladadas a las familias y las razones por las que, según denuncian, no se habría protegido la matriculación en el único colegio de la pedanía.

El PSOE pide responsabilidades si se alentó la salida de alumnos

"No basta con reproducir las garantías de la Junta y esperar. El alcalde tenía que defender el colegio, acompañar a las familias y exigir soluciones antes de que desapareciera todo el alumnado. Su pasividad y su confianza permanente en la consejería se vuelven ahora contra Alvarado", ha subrayado el grupo municipal.

El PSOE considera que todavía deben estudiarse medidas que permitan mantener la actividad educativa en Alvarado y evitar que las familias "carguen con las consecuencias de decisiones que no han adoptado".

En este sentido, ha advertido de que, si se confirma que desde la Administración "se alentó la salida hacia otros centros", exigirá que se depuren "las correspondientes responsabilidades políticas".

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"El cierre del colegio no puede presentarse como una consecuencia natural de la falta de matrículas sin explicar antes por qué no hay matrículas y qué hizo cada administración para evitarlo. Alvarado merece conocer toda la verdad y nada más que la verdad", ha concluido el Grupo Socialista.

Fuente: La Crónica de Badajoz