Amigos de Badajoz reclama seguir excavando la maqbara de la avenida de Huelva y pide estudiar la nueva estructura hallada

El carpetazo a la excavación arqueológica de la avenida de Huelva no convence a la Asociación Amigos de Badajoz. Su presidente, Manuel Cienfuegos, considera que el Ayuntamiento de Badajoz debería haber aprovechado la continuidad de las obras de renovación de las conducciones para profundizar en el conocimiento de la importante maqbara islámica que ha aflorado en esta zona de la ciudad.

"No es la forma más correcta" de actuar, sostiene Cienfuegos, que defiende que las excavaciones deberían haber continuado mientras los trabajos de la obra permanecieran activos. A su juicio, no se trataba necesariamente de intervenir sobre toda la superficie del yacimiento, sino de seguir obteniendo información mientras fuera posible y, posteriormente, proteger los restos para futuras actuaciones.

Protección y tapado

La decisión adoptada por Patrimonio contempla precisamente la protección y el tapado de los sectores excavados después de que el nuevo trazado de las conducciones se haya desplazado al centro del bulevar de la avenida de Huelva. En los trabajos arqueológicos realizados desde finales de marzo se documentaron más de una treintena de enterramientos islámicos, integrados en una amplia necrópolis que se extendía por el suroeste de Badajoz.

Imagen del yacimiento arqueológico de la maqbara islámica en la avenida de Huelva de Badajoz. / Jota Granado

Para el presidente de Amigos de Badajoz, sin embargo, el cierre de esta intervención supone perder una oportunidad de ampliar el conocimiento sobre una parte todavía poco conocida de la historia de la ciudad. "Hay que continuar con las excavaciones" dentro de las posibilidades de la obra, defiende, antes de proteger los restos y reservarlos para futuras investigaciones.

Un nuevo muro que puede aportar otra pieza de la historia de Badajoz

La preocupación de la asociación no se limita a la maqbara. El nuevo trazado elegido para ejecutar las conducciones ha provocado ya otro hallazgo arqueológico: una estructura, aparentemente un muro, localizada en las inmediaciones de la estatua del General Menacho.

Cienfuegos considera que este descubrimiento puede ser especialmente relevante porque existen dos posibilidades, según los expertos de la asociación: que forme parte de la antigua fortificación abaluartada de Badajoz o que esté relacionado con la necrópolis islámica.

Imagen del muro que ha aparecido en la parte central de la avenida de Huelva en Badajoz durante los trabajos de canalización de la red de abastecimiento y saneamiento. / J. H.

En el primer caso, el muro podría aportar información sobre elementos de las defensas de la ciudad de época moderna, incluso sobre estructuras como el camino cubierto o alguno de los elementos vinculados al sistema abaluartado. En el segundo, podría guardar relación con construcciones asociadas al cementerio islámico.

"No se sabe", admite Cienfuegos. Y precisamente por eso reclama que no se tome ninguna decisión sin investigar previamente la estructura.

"Primero excavar, después estudiar, valorar y decidir"

El presidente de Amigos de Badajoz resume en cuatro pasos lo que, a su juicio, debería hacer ahora la Administración: excavar, estudiar, valorar y decidir.

Primero, determinar qué es exactamente el muro. Después, analizar sus características y su posible relación con la fortificación abaluartada o con la maqbara. Una vez conocido su interés histórico y arqueológico, correspondería decidir si los restos deben conservarse, continuar investigándose o, si no existe otra alternativa, protegerse y taparse. "No se puede decir: nos cargamos el muro, o lo dejamos y lo tapamos", señala.

Cienfuegos insiste en que la responsabilidad es mayor cuando se trata de una intervención promovida por una Administración pública. "Al ayuntamiento le tenemos que exigir un poco más", afirma, porque el estudio de estos restos no solo afecta a una obra concreta, sino al conocimiento del pasado de Badajoz.

Noticias relacionadas

El nuevo hallazgo se convierte así en otro capítulo abierto de la historia de la ciudad. Mientras la excavación de la avenida de Huelva queda cerrada y sus restos serán protegidos, el muro localizado durante las nuevas obras plantea ahora otra incógnita arqueológica que, para Amigos de Badajoz, solo puede resolverse de una manera: excavando y estudiando antes de decidir.

Fuente: La Crónica de Badajoz