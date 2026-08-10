Los apartamentos turísticos crecen un 40% en Badajoz en el último año y ya se alcanzan las 49 licencias

Badajoz ha acelerado el crecimiento de su oferta de apartamentos turísticos hasta alcanzar una cifra inédita. La capital pacense cuenta ya con 49 apartamentos turísticos inscritos en el Registro General de Empresas y Actividades Turísticas de Extremadura (Rgeatex), según los datos facilitados por la Junta de Extremadura a fecha de 16 de junio de 2026. Son 14 más que un año antes, lo que supone un incremento del 40% respecto a los 35 registrados en mayo de 2025.

El avance resulta todavía más significativo si se amplía la perspectiva. En mayo de 2024 había 27 apartamentos turísticos inscritos en Badajoz, por lo que en apenas dos años la cifra ha aumentado un 81,5%. En mayo de 2020, en plena pandemia, únicamente figuraba uno. El salto hasta los 49 actuales supone, por tanto, un crecimiento del 4.800% en seis años.

La evolución ha sido especialmente intensa en los últimos ejercicios. Entre mayo de 2024 y mayo de 2025, el número de apartamentos turísticos aumentó un 29,6%, mientras que entre mayo de 2025 y mayo de 2026 el crecimiento se aceleró hasta el 40%. Solo hasta junio de 2026 se han incorporado seis nuevos establecimientos al registro autonómico y se esperan otros muchos más durante este ejercicio.

49 apartamentos turísticos y 114 unidades de alojamiento

Las cifras de la Junta requieren una precisión importante: los 49 apartamentos turísticos registrados no equivalen necesariamente a 49 pisos. La normativa turística permite que un establecimiento disponga de una única unidad de alojamiento o que esté integrado por varias. De hecho, los 49 apartamentos turísticos inscritos actualmente en Badajoz suman 114 unidades de alojamiento. La propia legislación extremeña incluye dentro de esta categoría "los bloques de viviendas, apartamentos, casas y otras edificaciones semejantes".

El crecimiento de la oferta también se está traduciendo en nuevos proyectos de mayor tamaño. Uno de los ejemplos más destacados es el edificio Castelar, conocido como Casa Ramallo, junto al parque del mismo nombre, que está siendo transformado para albergar 32 apartamentos turísticos. El proyecto contempla una inversión de dos millones de euros y está previsto que las obras concluyan a comienzos de 2027.

"No hay tanto turismo en Badajoz"

El aumento de la oferta coincide, sin embargo, con un cambio en las sensaciones de algunos empresarios que llevan años trabajando en el sector. Ainhoa Infantes, que abrió en diciembre junto a su hermana Nerea dos apartamentos-estudios bajo el nombre de Las Huellas del Viajero en la calle López Prudencio, reconoce que el comienzo ha sido mejor de lo esperado.

El balance de los primeros meses es positivo. "Pues la verdad que bastante positivo", explica cuando hace una valoración de la marcha del negocio. Las reservas llegan tanto durante la semana como los fines de semana y responden a perfiles diferentes: trabajadores, personas que acuden a cursos o por motivos profesionales y visitantes que hacen noche en Badajoz durante sus desplazamientos.

La empresaria asegura que la respuesta está siendo especialmente buena durante los fines de semana. "Nosotros prácticamente todos los fines de semana ya, de aquí al final de año nos tenemos ocupados", señala.

Pero, al mismo tiempo, Infantes cree que el crecimiento del número de alojamientos empieza a estrechar el margen para nuevos negocios: "No hay tanto turismo en Badajoz como para todos los apartamentos". Su posición es prudente y no contempla ampliar su proyecto por ahora. A su juicio, el Casco Antiguo concentra ya una elevada oferta y sería necesario explorar otras vías para aumentar la demanda antes de continuar incrementando el número de alojamientos.

También reclama una mayor planificación de la actividad turística y cultural en la ciudad: "Badajoz tiene mucha oferta turística", afirma, aunque considera que algunos acontecimientos se concentran demasiado en determinadas fechas. "Hay fines de semana que te juntas con tres o cuatro eventos en la ciudad, y luego hay un fin de semana que no hay nada", lamenta.

Los pioneros detectan un cambio de tendencia

Víctor Mata, uno de los pioneros de los apartamentos turísticos en Badajoz, también percibe un cambio respecto al fuerte crecimiento experimentado en los últimos años: "Efectivamente el sector de los apartamentos turísticos está creciendo a pasos agigantados", señala Mata, que apunta a distintos proyectos actualmente en marcha en la ciudad. Entre ellos menciona actuaciones en Bravo Murillo, el entorno del parque de Castelar, Luis de Morales, la plaza de San Atón, Rafael Lucenqui y Valdepasillas.

Edificio Castelar en Badajoz / A.V.T.

Sin embargo, el incremento de la oferta no está teniendo el mismo reflejo en la ocupación. "El sector ya no tiene el tirón que tenía", asegura basándose en los datos registrados en sus apartamentos, El Corazón de la Ciudad en la calle Ramón Albarrán. "La mayoría de los días de diario tenemos los apartamentos vacíos y puntualmente algunos fines de semana se reservan".

Mata considera que el mercado podría estar acercándose a un punto de saturación: "En Badajoz está empezando a disminuir en principio y ya no sé si tocando techo", apunta.

La reapertura del Hotel Turia cambia el escenario

El crecimiento de los apartamentos turísticos en Badajoz también coincide con la recuperación de la oferta hotelera. La reapertura del Hotel Turia ha introducido nuevas plazas en el mercado y los empresarios reconocen que se ha dejado notar. Mata considera que este regreso ha tenido consecuencias directas sobre los apartamentos: "Nos ha debido de quitar bastantes clientes", asegura.

En la misma línea se pronuncia Cristian Palacín, propietario de los apartamentos Mapamundi, que ha detectado una evolución negativa de las ocupaciones: "Las ocupaciones han bajado con la reapertura del Turia y con la apertura de nuevos apartamentos", afirma.

Imagen de la terraza del Hotel Turia, en Badajoz. / La Crónica

Aunque Ainhoa Infantes asegura que el público de cada uno de los recursos de alojamientos es muy diferente: "La gente que se aloja al apartamento es distinta a la gente que se aloja en un hotel", explica. Así, destaca especialmente la libertad que ofrece este tipo de alojamiento: "Al final tú en un apartamento te sientes un poco en casa".

Algunos de los empresarios apuntan a que, pese a que los datos de crecimiento de las licencias en el sector son buenos, es esencial aumentar el atractivo turístico de la ciudad más allá de los visitantes que llegan por motivos laborales, sanitarios o deportivos: "A la ciudad le sigue haciendo falta potenciar más el turismo monumental", sostiene Palacín.

Así, Badajoz afronta el reto de acompasar el fuerte crecimiento de los apartamentos turísticos con una mayor llegada de visitantes, especialmente de turismo de ocio y monumental, para evitar que el aumento de la oferta termine superando a la demanda.