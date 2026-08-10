21 y 22 de agosto
Contempopránea desvela los horarios y el plan de transporte para su 30 aniversario en Alburquerque
La organización ha reforzado la logística para facilitar la asistencia y dar respuesta a las necesidades del público
Contará con un pase único de 30 euros, un precio especial con motivo del aniversario
La cuenta atrás para la celebración del 30 aniversario de Contempopránea ya está en marcha. La organización ha dado a conocer los horarios oficiales de las actuaciones y ha detallado el dispositivo de transporte y alojamiento para la Fiesta CPOP 30, que se celebrará los días 21 y 22 de agosto en el Paseo de las Laderas del Castillo de Luna, en Alburquerque.
Esta cita conmemorativa, organizada por CPOP Alburquerque con el patrocinio de la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Alburquerque, servirá para celebrar las tres décadas de historia del festival en el municipio donde nació. Se trata de un festival musical especial, de aforo reducido y con un marcado carácter conmemorativo, que no sustituye a la edición principal del festival, prevista para los días 16 y 17 de octubre en Don Benito.
Programación oficial
La apertura del recinto tendrá lugar a las 20.30 horas en ambas jornadas, aunque el acceso al espacio estará habilitado desde las 18.00 horas. El viernes 21 de agosto el escenario recibirá a Aurora Roja, Pálida Tez, Apartamentos Acapulco, Meteosat, Pequeño Mal, Yaveremos y La Merienda DJ.
El sábado 22 de agosto actuarán Julien Elsie, Miguel Rivera repasando el repertorio de Maga, Patronato, Nosoträsh, La Habitación Roja, Nadie Patín y Fotomatón DJ.
Transporte y alojamiento
La organización ha reforzado la logística para facilitar la asistencia al evento y dar respuesta a las necesidades del público. Quienes decidan pernoctar en Alburquerque dispondrán de camping municipal y área de autocaravanas, ambos gratuitos y situados junto a la piscina municipal.
Para el público de Badajoz o que se aloje en la ciudad, se ha habilitado un servicio especial de autobuses operado por Autocares Ñuco, con salida a las 19.00 horas desde las traseras de Simago y regreso a las 04.30 horas desde Alburquerque hasta la Estación de Autobuses de Badajoz.
Como alternativa también estará disponible el servicio de conductor profesional Angel Drive, con desplazamientos bonificados entre Badajoz y el recinto del festival.
30€ con motivo del 30 aniversario
La Fiesta CPOP 30 contará con un pase único de 30 euros, un precio especial con motivo del 30 aniversario, válido tanto para asistir a una sola jornada como a las dos.
Con esta celebración, Contempopránea volverá durante dos noches al lugar donde comenzó su historia en 1996. Desde la organización aseguran que la idea es "reunir público y artistas en un formato íntimo que recupera el espíritu de los primeros años del festival". Todo ello, antes de la cita oficial en Don Benito.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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