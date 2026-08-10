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Hostelería

La hamburguesería Origen adelanta su cierre definitivo en Badajoz

La gran afluencia de clientes durante el fin de semana y la falta de producto han obligado a la hamburguesería a anticipar una despedida que estaba prevista para el viernes 14 de agosto

Una de las hamburguesas de Origen.

Una de las hamburguesas de Origen. / Instagram

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Carolina León Carvajal

Badajoz

Origen Bouquets House ya ha cerrado definitivamente sus puertas en Badajoz. La hamburguesería ha adelantado su despedida y ha anunciado que este domingo 9 de agosto fue su último día de actividad, a pesar de que inicialmente tenía previsto permanecer abierta al público hasta el próximo viernes 14 de agosto.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el establecimiento ha explicado que la gran afluencia de clientes durante el fin de semana y la falta de producto para una "adecuada atención" han provocado que el cierre se haya producido antes de lo anunciado.

"Queridos amigos, debido a la gran afluencia de este fin de semana y a la falta de producto, lo que habíamos previsto como final y último día de Origen el próximo viernes se adelantó, convirtiendo la jornada de ayer en nuestro último día", ha comunicado el negocio.

El equipo también ha agradecido el respaldo recibido durante sus últimas jornadas. "Gracias a todos los que vinisteis a compartir un último ratito con nosotros, a despedirnos y a vivir los últimos momentos de Origen. Sin más, Origen ha cerrado. Gracias a todos".

La noticia del cierre

La noticia del cierre se dio a conocer mediante un comunicado firmado por David Ramos, responsable del establecimiento, en el que agradecía el apoyo recibido durante sus más de cinco años de trayectoria. Origen Bouquets House nació después de la pandemia con el objetivo de ofrecer en Badajoz una experiencia diferente alrededor de la hamburguesa y fue reconocida como Mejor Burger de Extremadura en 2023 y 2024.

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Ramos destacó la estrecha relación creada con sus clientes y señaló los "impuestos, cargas y la falta de facilidades para sostener los sueños" entre las dificultades para mantener el negocio. De esta forma, aunque el cierre estaba previsto para más tarde, Origen bajó definitivamente la persiana este domingo tras cinco años de trayectoria.

Fuente: La Crónica de Badajoz

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