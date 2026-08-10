Herida una mujer tras salirse de la vía y quedar atrapada en su vehículo en La Coronada

Una mujer de 44 años de edad ha resultado herida tras salirse de la vía y quedar atrapada en su vehículo en la EX-104, punto kilométrico 12, cerca del municipio pacense de La Coronada.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, el accidente se ha producido este lunes sobre las 13.45 horas en la carretera de Campanario a La Coronada, a la altura de la piscina municipal, cuando la conductora del vehículo, en el que viajaban varias personas, se ha salido de la vía.

La víctima, que ha quedado atrapada en su interior, ha sufrido policontusiones y ha sido trasladada al Hospital Don Benito-Villanueva en estado menos grave.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, un equipo médico del centro de salud de la localidad, así como efectivos de la Guardia Civil y de los bomberos, que han excarcelado a la víctima del interior del vehículo.

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La Guardia Civil ha instruido diligencias con el fin de esclarecer las causas del accidente.

Fuente: La Crónica de Badajoz