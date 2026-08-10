Un italiano, dos pacenses, un murciano, un onubense y un almeriense en el XXVI Concurso de Cortadores de Jamón de Monesterio

Ya se conoce el nombre de la media docena de cortadores que participarán en el XXVI Concurso de Cortadores de Jamón de Monesterio, que se celebrará el sábado, día 22 de agosto, a partir de las 22:00 horas, en la Plaza del Pueblo de la localidad.

La organización del concurso ha hecho público el listado con los currículos de quienes se enfrentarán a uno de los concursos más prestigiosos del país. Cualquier cortador que se precie desea poseer el Cuchillo Jamonero de Oro. Alcanzar esta meta supone el reconocimiento máximo a su carrera, afirman quienes lo han conseguido. Este trofeo, considerado como la mayor recompensa a la maestría en el corte, representa la consagración profesional y el reconocimiento en el sector agroalimentario del país.

El plazo de presentación de solicitudes finalizó el día 2 de agosto. La organización, teniendo en cuenta currículo y dosier gráfico con el que demostrar su destreza en el corte, ha seleccionado a los 6 finalistas. En esta ocasión, un italiano, dos pacenses, un murciano, un onubense y un almeriense.

Quienes son

Antonio Gómez Pérez, de Puente Tocinos, Murcia, llega a la final del concurso de Monesterio tras haber conseguido, en el último año, las victorias en los concursos de Jamón Quijote de Oro Villa de Belmonte y el con Concurso Nacional Serón 2026. También ha quedado segundo en el concurso Desiderio Sebastián, de Almendral. Su trayectoria profesional está directamente relacionada con la carnicería, la charcutería y la jamonería.

Mirko Giannella, que, actualmente dirige la empresa ‘Jamón Experience’, en la localidad italiana de San Cesáreo, viene de obtener el premio plato creativo en la final del campeonato de la Asociación Nacional de Cortadores, en la localidad de Villanueva de Córdoba. En 2025, se alzó con el primer premio del concurso de Barcarrota. Además, posee el primer premio del 28º Concurso Dehesa de Extremadura en el Salón del Gourmet.

Daniel Acedo Cruz, es natural de Almendralejo. En la actualidad es gerente de la compañía distribuidora ‘Jamón Exclusive S.L.’ Pese a su juventud, posee una amplia trayectoria, con premios en más de una veintena de concursos. Los últimos, subcampeón del Campeonato de España, primer premio Espiga de Oro 2025 y Cuchillo Jamonero de Plata en el concurso de Monesterio en 2025.

Francisco Javier García Pérez, maestro cortador por cuenta propia, natural de la localidad onubense de Aracena, viene de conseguir el primer puesto, en plato creativo, del concurso de Jerez de los Caballeros y el segundo premio del concurso de cortadores de Azuaga. El año pasado consiguió el Cuchillo Jamonero de Bronce de Monesterio.

Sergio Escudero Altea, cortador de jamón profesional, es natural de la localidad almeriense de Vícar. Actualmente ostenta el título de ganador del concurso de cortadores de Fuentes de León. De su trayectoria, destaca un primer premio, en 2019, en el campeonato de cortadores de jamón celebrado en Reino Unido.

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Raúl Torres Olvera, de la localidad pacense de Valverde de Leganés, trabaja como profesional del loncheado a cuchillo. De su currículo destacan, un primer premio en el concurso de Azuaga, segundo premio en Jerez de los Caballeros y tercero en el Desiderio Sebastián de Almendral.