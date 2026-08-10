Diputación de Badajoz
El proyecto FACER lleva a Jerez de los Caballeros un itinerario formativo en alta joyería
13 participantes podrán adquirir conocimientos necesarios para manejar herramientas, instalaciones y equipos específicos del sector
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 7 de septiembre
La alta joyería abre una nueva puerta al empleo en Jerez de los Caballeros de la mano del proyecto FACER de la Diputación de Badajoz. La iniciativa pone en marcha un itinerario formativo especializado en procesos y desarrollo de alta joyería, destinado a mejorar la cualificación profesional de personas desempleadas y ofrecer nuevas oportunidades de incorporación al mercado laboral.
Con una duración de 510 horas y limitado a un máximo de 13 participantes, este itinerario formativo permitirá al alumnado especializarse en el desarrollo de operaciones de producción de joyas, adquiriendo los conocimientos y destrezas necesarios para manejar herramientas, instalaciones y equipos específicos de un sector de gran tradición en la localidad.
Estándar RJC
Durante el curso, los participantes conocerán los procesos y técnicas propias de la alta joyería, trabajando siempre bajo los criterios de prevención de riesgos laborales, seguridad, higiene y protección medioambiental. Además, se familiarizarán con los principales estándares y certificaciones de calidad del sector, entre ellos, el estándar RJC (Responsible Jewellery Council), una referencia internacional en materia de buenas prácticas en la industria joyera.
Plazo de inscripción hasta el 7 de septiembre
La formación, cuyo inicio está previsto para mediados de septiembre, mantendrá abierto el plazo de inscripción hasta el día 7 de ese mismo mes. Se desarrollará en la Fundación Ricardo Leal y estará destinada preferentemente a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en el SEXPE y residentes en la provincia de Badajoz.
Asimismo, el programa tratará de prestar una atención especial a colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, como personas paradas de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad, población extranjera o perteneciente a minorías, así como personas en situación de vulnerabilidad social acreditada.
Esta acción formativa busca favorecer la capacitación profesional de las personas desempleadas y responder a las necesidades de los sectores productivos de la provincia, facilitando nuevas oportunidades de empleo y contribuyendo al desarrollo económico y social del medio rural.
Para la Diputación de Badajoz, esta es una forma más de reafirmar su compromiso "con una formación especializada", adaptada a las demandas reales del mercado laboral y orientada a generar nuevas oportunidades de empleo y desarrollo en los municipios de la provincia"
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