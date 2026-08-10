Renacer convierte el verano en un escaparate del folklore extremeño desde Badajoz hasta Francia y Chipre

La Asociación Folklórica Renacer de Badajoz está viviendo un verano especialmente intenso. La actividad de la agrupación pacense no se limita a las actuaciones por distintos municipios extremeños, sino que sus trajes, sus músicas y sus bailes están viajando también fuera de España de la mano de una cantera que se está convirtiendo en una de las grandes embajadoras del folklore extremeño.

El último ejemplo lo han protagonizado 30 niños y jóvenes del Grupo Infantil y Juvenil de Renacer, que han participado en el Festival Internacional GAUARGI, celebrado en Espelette, en el País Vasco francés. Durante varios días, los integrantes de la expedición, de entre 9 y 16 años, han compartido escenario y experiencias con agrupaciones de Francia, India y Honduras, además de otros participantes procedentes de ambos lados de la frontera vasca.

Pero la experiencia ha ido mucho más allá de las actuaciones. Los jóvenes de Renacer se alojaron con familias de la zona, una convivencia que les permitió conocer de cerca las costumbres y tradiciones locales y compartir el día a día con otros chicos de su edad vinculados al folklore.

"Ha sido una convivencia muy fructífera", explica Jerónimo Fernández, presidente de la Asociación Folklórica Renacer de Badajoz, que destaca especialmente el intercambio cultural que se produjo entre los participantes. Los jóvenes extremeños tuvieron la oportunidad de enseñar sus bailes y, al mismo tiempo, aprender músicas, danzas y juegos populares de otros países.

India y Honduras fueron dos de los grandes protagonistas de ese intercambio. Los participantes compartieron actividades y encuentros en los que el folklore se convirtió en un lenguaje común, mientras que también hubo tiempo para conocer lugares como San Juan de Luz y disfrutar de fiestas y actividades conjuntas.

Grupo infantil y juvenil de la Asociación Folklórica Renacer de Badajoz en Espelette (Francia). / Cedida

Del escenario a la convivencia

Para Renacer, este tipo de experiencias tienen un valor especial porque permiten que los más jóvenes entiendan el folklore no solo como una disciplina artística, sino también como una forma de relacionarse con otras culturas.

La agrupación pacense también ha aprovechado este verano para acercar sus tradiciones a colectivos de su entorno. Entre sus actividades se encuentra un encuentro intergeneracional en el que los integrantes de Renacer bailaron para personas mayores de una residencia y compartieron sus danzas con niños con discapacidad, a quienes incluso enseñaron algunos bailes populares, como el de 'Las ovejitas'.

Son experiencias que, según Fernández, contribuyen a que las nuevas generaciones se impliquen cada vez más en la conservación de las tradiciones extremeñas. Y la agenda no se detiene.

Renacer prepara su desembarco en Chipre

Tras la experiencia internacional de su grupo infantil y juvenil, será ahora el grupo titular de la Asociación Folklórica Renacer de Badajoz el que tome el relevo fuera de España.

La agrupación viajará a Chipre para participar en el Pulya Festivali, uno de los encuentros folklóricos de referencia del norte de la isla. Renacer acudirá como representante de España, llevando hasta allí las tradiciones y el folklore de Extremadura. El festival reunirá también a agrupaciones de Chipre, Turquía, Colombia y Moldavia, en un nuevo encuentro internacional en el que la asociación pacense volverá a ejercer como embajadora de la cultura extremeña.

El grupo infantil y juvenil de Renacer de Badajoz durante una de sus actuaciones en Francia. / Cedida

La participación incluirá además actividades paralelas, entre ellas una fiesta española en la que Renacer quiere mostrar parte de la gastronomía de Extremadura, así como un desfile de vestuario tradicional. El propio nombre del festival, Pulya, está relacionado con las aves migratorias que pasan por la isla y con el mensaje de concienciación sobre su protección.

Para Fernández, este viaje supone continuar una línea de trabajo que la asociación considera fundamental: "Representar a España con las tradiciones y el folklore de Extremadura" y mostrar fuera de nuestras fronteras la riqueza cultural de la región.

Un verano con los pueblos de Extremadura como escenario

Mientras llegan los compromisos internacionales, Renacer mantiene también una intensa agenda por Extremadura. La asociación continúa recorriendo localidades de la región con sus actuaciones, acercando el folklore a plazas y escenarios durante los meses de verano.

Mirandilla ha sido una de las paradas recientes y Villar del Rey forma parte también de una programación estival que mantiene al grupo en movimiento. Una actividad que permite a Renacer combinar su proyección internacional con su presencia constante en los pueblos extremeños.

"Nos hemos pasado muy bien y ha sido una experiencia enriquecedora", resume Fernández al hablar de la aventura francesa de los más jóvenes. Una frase que bien podría definir el espíritu de un verano en el que la asociación está haciendo convivir dos de sus principales objetivos: mantener viva la tradición y conseguir que las nuevas generaciones la hagan suya.

Y todavía quedará un último gran acontecimiento para cerrar el año con sabor especial.

'Yo Folklore', el gran proyecto de Renacer para otoño

La Asociación Folklórica Renacer de Badajoz prepara para octubre una gran gala en el Palacio de Congresos de Badajoz bajo el título 'Yo Folklore'. El espectáculo, ideado por el director del grupo, Sergio Fernández, pretende ofrecer una mirada diferente al folklore extremeño, incorporando en esta ocasión un guiño al flamenco.

Será así el broche a un año en el que Renacer está demostrando que la tradición puede viajar, evolucionar y conectar con públicos muy diferentes sin perder sus raíces.

Noticias relacionadas

De los niños que bailan en una residencia de mayores o comparten juegos con otros jóvenes en Francia a los adultos que llevarán Extremadura hasta Chipre. De los escenarios de los pueblos de la región a los festivales internacionales. Renacer afronta el verano con la vista puesta en el mundo, pero con las raíces firmemente asentadas en Badajoz y en Extremadura.

Fuente: La Crónica de Badajoz