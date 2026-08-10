Loterías y apuestas
El segundo premio de la Lotería Nacional deja más de medio millón de euros en cuatro localidades de Badajoz
El número agraciado del sorteo de este lunes ha sido el 23.381, dotado con 120.000 euros
El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional ha dejado más de medio millón de euros en cuatro localidades de la provincia de Badajoz. El número agraciado ha sido el 23.381, dotado con 120.000 euros, lo que suma un premio total de 540.000 euros.
Según la información facilitada por Loterías y Apuestas del Estado, el número del sorteo, que se celebró este lunes, ha sido consignado en la administración situada en el número 3 de la calle Muñoz Crespo de Azuaga; en el despacho del paseo de Santa Ana, número 1, de Castuera; y en el establecimiento ubicado en el número 16 de la calle Pizarro de Granja de Torrehermosa.
El segundo premio también llegó a Villanueva de la Serena, concretamente al punto de venta del centro comercial Carrefour situado en la carretera de Circunvalación.
Primer premio
El primer premio del sorteo correspondió al número 57.521, dotado con 600.000 euros. Fue consignado íntegramente en la administración número 1 de Illescas, en Toledo, situada en el número 5 de la plaza Mayor.
Además de en las cuatro localidades pacenses, el segundo premio también fue consignado en Barcelona, en el establecimiento de los números 137-139 de la calle Sant Adrià; en Puerto de Mazarrón, en Murcia, en un punto de venta de la calle Hernán Cortés; y en Quinto, en Sevilla, en el número 4 de la calle Ferrara.
Los números correspondientes a los reintegros del sorteo fueron el 1, el 8 y el 2.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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