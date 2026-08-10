La uva Beba, protagonista de las fiestas de agosto en Los Santos de Maimona

Los Santos de Maimona volverá a rendir homenaje a una de sus grandes señas de identidad: la uva Beba. Del 17 al 30 de agosto, la localidad acogerá un amplio programa de actividades para todos los públicos y gustos, con el objetivo de poner en valor esta variedad autóctona y su arraigo en la tradición vitivinícola santeña.

El ayuntamiento, a través de su Concejalía de Cultura y Festejos, ha diseñado para estas fechas la Fiesta de la Vendimia y el Programa Cultural de la Uva Eva o Beba, una programación que reunirá propuestas culturales, musicales, gastronómicas, deportivas y de ocio. Para el teniente de alcalde y el concejal de cultura y festejos de la localidad, Antonio Marín Cumplido, la programación es una "invitación a descubrir Los Santos de Maimona, a disfrutar de su patrimonio, de su gastronomía, de su gente y de una tradición vitivinícola que forma parte de nuestra identidad".

La Fiesta de la Vendimia se celebrará los días 21, 22 y 23 de agosto en el patio del Santuario de la Virgen de la Estrella. Dará comienzo el viernes con la celebración del XXVIII Festival Flamenco. Al día siguiente, será el acto institucional de la Fiesta de la Vendimia con la coronación de la Reina de la Vendimia y la imposición de bandas a las damas. También se pisará la uva para obtener el primer mosto de la temporada.

El fin de semana de la Fiesta de la Vendimia será clausurado el domingo de la mano de la cantaora extremeña Celia Romero y su 'Homenaje a Lorca', un espectáculo a voz y piano en el que estará acompañada por Pedro Calero.

Programa Cultural de la Uva Beba

Por otra parte, el Programa Cultural de la Uva Eva Beba se desarrollará del 17 al 30 de agosto con propuestas culturales, gastronómicas, familiares y deportivas. Entre las actividades destacan un Rally Fotográfico, talleres, espectáculos infantiles, cocina en vivo con los restaurantes Albalat y Los Templarios y cenas de la Vendimia y Maridaje de los establecimientos Los Ángeles y Las Barandas.

La programación continuará con una cata popular de vinos, el espectáculo familiar 'La Robotucada y el reloj cuántico', la XVI Ruta Nocturna Nuestra Señora la Virgen de la Estrella y el Duatlón de la Vendimia, que pondrá el cierre a las actividades.

De forma paralela, del 20 al 30 de agosto se desarrollará el Programa Gastronómico de la Uva Eva Beba, en el que los establecimientos hosteleros participantes ofrecerán platos elaborados con esta variedad de uva y, en algunos casos, vinos de bodegas extremeñas. Además, hasta el 30 de agosto podrá visitarse en este espacio la exposición de la VIII Bienal Internacional de Pintura Los Santos de Maimona Cuna de Artistas.

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El Ayuntamiento de Los Santos de Maimona organiza esta programación con la colaboración de la Diputación de Badajoz, asociaciones, establecimientos hosteleros, bodegas y colectivos locales. El consistorio destaca que estas actividades contribuyen a poner en valor la uva Eva Beba y a consolidar la Fiesta de la Vendimia como una de las principales citas culturales y turísticas de la comarca y de Extremadura.