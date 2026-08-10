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Movilizaciones

Vecinos de La Coronada convocan una nueva protesta en contra de la planta de biogás

La Plataforma Salvemos La Coronada volverá a protestar en las calles de Villanueva este sábado para exigir, además, el cierre del macrovertedero

Anterior protesta del colectivo Salvemos La Coronada en Villanueva de la Serena.

Anterior protesta del colectivo Salvemos La Coronada en Villanueva de la Serena. / LCB

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Samuel Sánchez

Villanueva de la Serena

La Plataforma Salvemos La Coronada ha convocado para el próximo sábado una nueva movilización contra el proyecto de biometano previsto en el entorno del municipio y para exigir el cierre del macrovertedero ubicado en Los Baldíos, dentro del término municipal de Villanueva de la Serena.

La protesta tendrá lugar a las once de la mañana en el Cruce de Fajardo (Villanueva), bajo los lemas ‘Stop Biometano’ y ‘Cierre del Macrovertedero ya’, según la convocatoria difundida por el colectivo, que vuelve a apelar a la defensa de la salud y del territorio.

En concreto, esta nueva movilización dará continuidad a las acciones desarrolladas durante los últimos meses por la plataforma, que el pasado mayo ya llevó sus reivindicaciones hasta Villanueva de la Serena. Sin embargo, el conflicto continúa además abierto en el ámbito municipal, ya que el pasado mes de junio representantes del colectivo mantuvieron una reunión con la alcaldesa de La Coronada, encuentro tras el que el colectivo consideró insuficientes las respuestas recibidas y reclamó una posición institucional más contundente frente a ambas instalaciones.

La alcaldía está actualmente encabezada por Josefa Blázquez Rodríguez, que asumió el cargo el pasado marzo. Si bien, la plataforma sostiene que el municipio lleva más de tres décadas soportando las consecuencias del macrovertedero de Villanueva y considera que la implantación de una nueva instalación vinculada a la gestión de residuos agravaría la situación.

Asamblea de Extremadura

Sus reivindicaciones llegaron también el pasado 22 de julio a la Asamblea de Extremadura, donde la portavoz del colectivo, Josefa Blázquez Calvo, compareció ante la Comisión de Industria, Energía, Ciencia y Territorio para exponer la posición de los vecinos. Allí reclamó estudios sobre los posibles efectos en la salud y los acuíferos, mayor transparencia y la creación de mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento de este tipo de instalaciones.

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El colectivo defiende que las plantas de este tipo sean de menor escala y se sitúen próximas al lugar donde se generan los residuos, al tiempo que reclama una planificación que determine las necesidades reales de estos espacios.

Fuente: La Crónica de Badajoz

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