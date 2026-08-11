La calistenia en Badajoz también se practica en silla de ruedas: "Cada día se agrega más gente"

Una propuesta de Pepe Mahugo, un vecino de Badajoz, ha permitido que las personas con discapacidad y movilidad reducida puedan practicar calistenia y ejercicios de fuerza en el parque José Pérez Jiménez, en el barrio de Valdepasillas. Usuario de silla de ruedas y con un 81% de discapacidad, fue él quien planteó al ayuntamiento la necesidad de adaptar este espacio después de comprobar personalmente las dificultades que encontraba para acceder a las instalaciones.

La idea comenzó a tomar forma hace unos cuatro años. Pepe había empezado a acudir al gimnasio y allí coincidió con aficionados a la calistenia que también entrenaban al aire libre. Sin embargo, cuando intentaba hacer lo mismo, se encontraba con una barrera difícil de salvar: el propio suelo del parque. La arena hacía prácticamente imposible desplazarse con la silla.

Lejos de renunciar a practicar esta modalidad deportiva, decidió plantear una solución. Coincidía en el gimnasio con el concejal de Deportes y le trasladó una petición: que las personas con movilidad reducida también tuvieran la posibilidad de entrenar en un espacio público. "Cuando intentaba acceder con la silla era imposible. Con la arena que había no podía moverme", recuerda. Su propuesta fue trasladada posteriormente al área de Parques y Jardines y llegó hasta los técnicos municipales. Tras estudiar la iniciativa y aprobarla, meses después comenzaron las obras.

El resultado fue la habilitación de una zona con pavimento transitable para usuarios de silla de ruedas y elementos como barras paralelas que permiten realizar distintos ejercicios o colocar bandas elásticas. Una intervención que ha convertido una parte del parque José Pérez Jiménez en un lugar donde Pepe puede entrenar junto al resto de aficionados.

Mejora su día a día

Pepe acude habitualmente tres tardes por semana, los lunes, miércoles y viernes, y allí coincide con un grupo de aficionados a la calistenia que, con el paso del tiempo, se ha convertido también en una red de apoyo y compañerismo. Le acercan el agua, le ayudan a retirar los reposapiés de la silla, colocan las bandas elásticas cuando es necesario y le aconsejan ejercicios adaptados a sus posibilidades.

La relación funciona con absoluta naturalidad. Cada integrante realiza su entrenamiento y, cuando hace falta, presta una mano al compañero. No hay una actividad separada para las personas con discapacidad, sino deportistas compartiendo tiempo y afición.

Pepe Mahugo entrena con bandas elásticas en el espacio adaptado que él mismo propuso habilitar en el parque José Pérez Jiménez. / David Guilherme Carnerero

Para Pepe, además, entrenar no se limita a ganar fuerza. Busca mejorar el control del tronco y trabajar capacidades que repercuten directamente en su autonomía y en distintas funciones del organismo. Los beneficios físicos se trasladan igualmente al plano emocional. "No solo hago ejercicio, sino que me encuentro bien y me relaciono con un grupo además muy sano, al que le gusta el deporte y colaborar", explica.

Esa dimensión social es una de las características que más valora. En este rincón de Valdepasillas coinciden deportistas de diferentes edades, barrios y circunstancias personales unidos por una actividad común. La discapacidad está presente, pero no determina la relación entre quienes entrenan.

Pepe considera que ahí reside una de las principales enseñanzas de esta experiencia: demostrar que una persona con discapacidad puede participar en los mismos espacios de la ciudad siempre que estos estén preparados para permitirlo. "Esto es lo que se tiene que reflejar en cualquier ámbito humano: la inclusión de las personas que tengan cualquier discapacidad o afectación y que puedan participar en la sociedad", defiende.

José Luis, 81 años y las mismas ganas de seguir activo

La adaptación ya ha atraído a otros usuarios. Entre ellos se encuentra José Luis Alonso, de 81 años, quien comenzó a entrenar después de encontrarse una tarde con Pepe y observar al grupo. "Me acerqué como curioso y me han aceptado extraordinariamente", cuenta. Lleva apenas unas semanas, pero ya ha incorporado estos ejercicios a su actividad.

José Luis ha practicado deporte durante buena parte de su vida y tiene una distrofia muscular de origen genético que le provoca una pérdida progresiva de fuerza, especialmente en las piernas. Mantenerse activo es para él una manera de conservar la masa muscular y prolongar sus capacidades físicas.

Su presencia aporta otra imagen de normalización: jóvenes aficionados a la calistenia, una persona de 81 años y usuarios con distintas discapacidades comparten las mismas instalaciones, los ejercicios y las conversaciones.

José Luis plantea, no obstante, una mejora: instalar algún sistema de sombra o toldo que permita utilizar las instalaciones con mayor comodidad durante los meses de temperaturas elevadas, especialmente en las horas en las que el sol incide directamente sobre las barras.

José Luis Alonso, de 81 años, realiza uno de los ejercicios en la zona adaptada del parque José Pérez Jiménez. / David Guilherme Carnerero

Rafael del Río es uno de los aficionados que habitualmente entrena allí y ayuda a Pepe y José Luis cuando lo necesitan. Conoció a Pepe en el gimnasio y fue uno de quienes le animaron a probar la calistenia al aire libre.

Para él, verlos entrenar supone una demostración de esfuerzo y constancia. "Son dignos de admirar y cada día se agrega más gente", afirma. También considera, sin embargo, que la adaptación actual puede avanzar un paso más. La superficie accesible ocupa únicamente una parte del recinto y la arena que rodea esta zona sigue dificultando que una persona en silla de ruedas pueda desplazarse por el conjunto del parque.

"Extender el pavimento adecuado permitiría aprovechar muchas más barras", asegura. No todas las adaptaciones requieren elementos específicos a baja altura: mediante bandas elásticas y distintos ejercicios, las personas con movilidad reducida pueden utilizar otras estructuras de las instalaciones.

Rafael del Río acompaña a Pepe Mahugo durante uno de sus ejercicios de fuerza en la zona adaptada. / David Guilherme Carnerero

Una experiencia que puede extenderse a otros barrios

El presidente de Cocemfe en Badajoz, Jesús Gumiel, considera que la experiencia del parque José Pérez Jiménez demuestra la importancia de incorporar la accesibilidad al diseño de los espacios deportivos públicos. Destaca, además, que todo surgió de manera espontánea a partir de la propuesta de un ciudadano que detectó una necesidad concreta y planteó una solución.

"El caso de Pepe es ejemplar", señala Gumiel, quien subraya que una persona con grandes dificultades en las piernas puede trabajar brazos y otras partes del cuerpo mediante calistenia desde una silla de ruedas o utilizando muletas.

"Los elementos accesibles no tienen por qué ser exclusivos para personas con discapacidad: pueden utilizarlos todos los deportistas y favorecer así una inclusión real" Jesús Gumiel — Presidente de Cocemfe

Desde Cocemfe animan a las administraciones a invertir en este tipo de instalaciones y a extender la experiencia a otros barrios de Badajoz. Gumiel recuerda que los elementos accesibles no tienen por qué ser exclusivos para personas con discapacidad: pueden utilizarlos todos los deportistas y favorecer así una inclusión real y normalizada, sin separar a unos usuarios de otros.

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La zona adaptada del parque José Pérez Jiménez, en Valdepasillas, que permite a personas con movilidad reducida practicar calistenia. / David Guilherme Carnerero

La experiencia de Valdepasillas demuestra también qué sucede cuando se eliminan obstáculos. Pepe pidió poder entrar y entrenar. Después llegó José Luis. Alrededor de ellos, otros deportistas han convertido la ayuda y el compañerismo en parte habitual de sus sesiones.

Fuente: La Crónica de Badajoz