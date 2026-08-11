José Antonio Casablanca, concejal de Cultura de Badajoz: "Más que sequía cultural, yo diría que tenemos una lluvia intensa"

Para José Antonio Casablanca del Barco este verano será diferente. Es concejal es delegado de Cultura, Ferias y Fiestas y los consorcios del teatro López de Ayala y la Escuela de Arte y Oficios. Por primera vez, el teniente de alcalde séptimo asumirá la alcaldía en funciones del 16 al 23 de agosto y afronta un mes donde pretende cargar pilas con la familia y amigos, pero sin olvidar nunca el valor cultural y la agenda de Badajoz.

¿Qué significa para usted "hacer el agosto": ganar más, trabajar mejor o disfrutar más?

-- Agosto es un mes para descansar, para recargar pilas. Sobre todo, para mí es esto último, cargar la batería con la familia y amigos, experiencias, lugares, actividades de las que aprender. Todo ello, desde una perspectiva más personal, me ayuda a una vuelta al trabajo (si es que alguna vez me he ido) con una mente capaz de ver lo mismo de manera diferente, algo muy necesario en un tiempo en que todo pasa volando.

¿Qué cambia este mes en su día a día?

-- En la primera quincena, estoy con la familia, paso tiempo con amigos que hace tiempo que no veo, conozco lugares, o vuelvo a aquellos en los que he sido feliz, pero me suelo quedar con ganas de más. Es una quincena muy diferente, ya que normalmente me resulta difícil tener un fin de semana libre. La segunda, aunque ya de vuelta en Badajoz, también cambia y me da tiempo a disfrutar de las actividades culturales de Badajoz. Este año, además, agosto trae para mí una semana especial en cuanto a mis responsabilidades en el Ayuntamiento.

¿Cuál es su refugio favorito en Extremadura cuando aprieta el calor?

-- Nunca me ha agotado el calor, al contrario. Me encantan nuestros veranos, y me traen muchos recuerdos de días de piscina con mis amigos en el pueblo de mi madre (Villanueva del Fresno), en casa de mis tíos en Medellín o de excursiones con amigos o mi mujer por el norte de Extremadura. Cualquier lugar de Badajoz, de la provincia o nuestra región se convierte durante el verano en un oasis de felicidad cuando estás rodeado de la gente que te importa, y de la que no sueles tener tiempo para disfrutar como te gustaría.

¿Es de río o de montaña o, por el contrario, se va a la playa?

-- Un poco de todo. He disfrutado y disfruto del Guadiana, el Alcarrache o el Friegamuñoz, en esas mañanas de pesca o tardes de conversación en la naturaleza, pero también de la montaña, en los Picos de Europa, en el Jerte o el Ambroz y, por supuesto, en una de las muchas playas que he conocido y que me gusta seguir descubriendo, en el norte (la Lanzada o las de Illa de Arousa en Galicia), en el sur (Calblanque en Murcia, La Antilla o cualquiera de las de Cádiz) o las playas de Portugal. Y, por supuesto, las geniales playas de interior que tenemos en la provincia.

¿Qué mito del verano le gustaría desmontar?

-- Hace un tiempo escuché hablar de la "sequía cultural del verano", y nada más lejos de la realidad. En Badajoz tenemos una completísima agenda cultural cada verano para disfrutar si no podemos irnos fuera. Tenemos los Atardeceres Musicales, la Ciudad Encendida, además del teatro López de Ayala, las visitas guiadas, las exposiciones, Flamenco en Plaza Alta, el duelo de orquestas del día 20 en el ferial… Más que sequía, yo diría que tenemos una "lluvia intensa cultural".

¿Desconecta en agosto?

-- Nunca desconecto del todo en este trabajo, es imposible. Siempre surgen cosas en las que hay que intervenir. También es inevitable mirar el mundo, con ojos de quien se fija en todo lo bueno para intentar atraerlo hacia Badajoz, o en lo malo, para que no se reproduzca aquí. Aunque es cierto que, cuando se está de vacaciones, pasas a observar las cosas desde el punto de vista del usuario y no de quien lo organiza. Sirve para analizar las cosas de manera diferente, pero muy necesaria.

¿Qué libro está leyendo?

-- El ejército ciego, de David Toscana, que es el último Premio Alfaguara de Novela y ha sido una muy buena recomendación del personal de la Biblioteca Municipal de Santa Ana; y El Valle de los Arcángeles, de Rafael Tarradas Bultó. Me encanta leer y disfruto mucho de la lectura y de los libros durante todo el año, pero especialmente en el mes de mayo, con nuestra Feria del Libro, una de las mejores, si no la mejor, de toda España.

¿Qué canción resume su mejor verano?

-- Ni siquiera sabría decir cuál es mi mejor verano. Por suerte, he disfrutado y disfruto mucho la vida y eso me lleva a tener grandes recuerdos de muchas vacaciones, siempre unidos a la música. Recuerdo con cariño el verano de 2021, por diferente y atípico, ya que, pese a que aún duraba la pandemia y a las pérdidas que todos tuvimos, lo viví como un momento de esperanza, de volver a la vida, de aprender a disfrutar de la familia más pausadamente, de darle importancia a las cosas que de verdad la tienen. Y durante todo ese verano me acompañó el que para mí es el mejor disco de Love of Lesbian, V.E.H.N.

¿Gazpacho o salmorejo, tortilla de patatas con o sin cebolla, cerveza o vino blanco?

-- Salmorejo, tortilla de patatas sin cebolla y cerveza es claramente un menú de verano que podría replicar a diario. Y si le añadimos jamón ibérico, insuperable. En España, y concretamente en Extremadura, tenemos una gastronomía riquísima que, especialmente en verano, brilla por la cantidad de momentos que nos ofrece, tanto en casa como fuera de ella.

¿A quién invitaría a compartir unos días de verano en Extremadura y qué plan le propondría?

-- Habitualmente me ocurre con mucha gente conocida, que les invito a venir en verano a Badajoz, y lo hacen porque les coge de paso a otro sitio, o porque buscan destinos desconocidos, y siempre se van con buen sabor de boca. Pasear por la Alcazaba y los jardines de La Galera, conocer el Museo Arqueológico Provincial, el Proyecto Arteria en Santa Catalina y las exposiciones del Museo 'Luis de Morales' para luego ir a la Catedral, o la ermita de La Soledad. Un tapeo por alguno de nuestros bares del casco antiguo, una visita a Elvas y disfrutar de nuestros atardeceres. Y eso, sin movernos de la ciudad, porque si sales, Extremadura es tan rica e interesante que necesitas muchos veranos para conocerla.

Cuando llegue septiembre, ¿qué le gustaría poder decir que ha conseguido este agosto?

-- Si durante este verano sigo coleccionando momentos inolvidables como he hecho hasta ahora, he sido capaz de descansar la mente, y he podido disfrutar de la familia y amigos como no consigo hacerlo durante el resto del año, estoy seguro de que septiembre lo afrontaré de la mejor manera posible, con las pilas cargadas y con la energía suficiente para encarar toda la actividad que nos depara ese mes en la ciudad. Todos le debemos a nuestros seres queridos el que puedan disfrutar con nosotros, y no pretendo otra cosa para estos días que nos ocupan. Un feliz verano para todos.

Fuente: La Crónica de Badajoz