El especial mensaje de Marc Cucurella a Alconchel después de conquistar el Mundial: "A ver si nos vemos pronto"

La localidad pacense de Alconchel vive hoy una jornada muy futbolera. El municipio recibe este martes una réplica de la Copa del Mundo conquistada casi hace un mes por la Selección Española, que estará expuesta en el ayuntamiento para que vecinos y visitantes puedan verla de cerca y fotografiarse con ella.

Una jornada de celebración a la que se ha querido sumar nada más y nada menos que uno de los protagonista del Mundial. El futbolista Marc Cucurella ha enviado un cariñoso mensaje a los vecinos de Alconchel, localidad con la que mantiene una especial vinculación familiar. "Hola a todos, soy Cucurella. Quería mandar un saludo muy grande a toda la gente de Alconchel. Espero que disfrutéis mucho de este día y, a ver si nos vemos pronto. Un abrazo", expresa el internacional español en un vídeo a través de redes sociales.

Vinculación familiar

El gesto del reciente campeón del mundo tiene un significado especial por los lazos que le unen al municipio pacense. La familia de su pareja, Claudia, es originaria de Alconchel, una relación que ha acercado al futbolista a la localidad y que explica el cariño mostrado en sus palabras.

Desde el Ayuntamiento han agradecido públicamente a Marc Cucurella y a su familia este detalle y han expresado su deseo de poder recibir próximamente al futbolista en Alconchel cuando sus compromisos profesionales se lo permitan.

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La exposición podrá visitarse entre las 19.00 y las 21.00 horas y tendrá además un carácter especial, ya que Alconchel será el único municipio de la Comarca de Olivenza que reciba esta réplica del trofeo levantado por España.