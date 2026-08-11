Suceso
Investigan a una asistenta de domicilio en Castuera por sacar 2.000 euros del cajero con la cartilla de una septuagenaria
La mujer, que había realizado hasta siete extracciónes, ha sido identificada por las cámaras de seguridad
La Guardia Civil ha investigado a una vecina de Castuera por un presunto delito continuado de estafa cometido contra una septuagenaria a la que asistía en su domicilio y para la que realizaba labores de limpieza.
La investigación comenzó después de que los agentes recibieran información sobre un posible perjuicio patrimonial sufrido por la víctima. Al analizar los movimientos de su cuenta bancaria, pudieron comprobar que se habían efectuado siete retiradas de dinero sin su consentimiento, que ascendían a un total de 2.000 euros.
Posteriormente, las cámaras de seguridad de los cajeros permitieron identificar como presunta autora de las extracciones a la mujer que hacía las labores de limpieza en la vivienda de la afectada. Según ha indicado la Guardia Civil, habría aprovechado su acceso al domicilio para coger la cartilla bancaria y retirar dinero de la cuenta.
Este pasado lunes, la sospechosa fue citada en las dependencias de la Guardia Civil de Castuera, donde se le instuyeron diligencias como investigada por un delito continuado de estafas y puestas a disposición de la Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Castuera.
Recomendaciones
Para prevenir esta clase de hechos delictivos, la Guardia Civil recomienda llevar un control de las cuentas bancarias y comprobar recurrentemente los ingresos y los gastos, así como mantener en secreto el número PIN y las claves de seguridad.
Si en algún momento se pierde la tarjeta bancaria o cartilla, comunicar este hecho lo antes posible a la entidad bancaria para bloquearla. Finalmente, si hay sospecha de que podría haber sido sustraída, denunciar presencial o telemáticamente a través del servicio ON-RED (plataforma digital operativa las 24 horas que permite presentar denuncias por internet a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil).
Fuente: La Crónica de Badajoz
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