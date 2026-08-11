Del miedo de los niños a la gran fiesta de Alconchel: así cobra vida la Zaragutía Mora

Durante generaciones, su nombre ha servido para sembrar el miedo entre los más pequeños de Alconchel. Hoy, la Zaragutía Mora es mucho más que una figura fantasmagórica que los mayores utilizan para que los niños se porten bien. Alrededor de ella, el municipio ha construido una fiesta que cumple ya trece años este jueves y que cada agosto devuelve a las calles el misterio de esta leyenda, entre recreaciones históricas, teatro, fuego y participación vecinal.

Esta edición se celebrará el 13 de agosto, coincidiendo con las fiestas del pueblo. "Hemos combinado la programación de fiesta con la programación de la Zaragutía", ha explicado Óscar Díaz, alcalde de la localidad. De este modo, los actos de ambas celebraciones se han organizado para que no se solapen, aunque compartirán algunos momentos de la jornada.

Pero para entender qué es realmente la Zaragutía Mora hay que separar tres conceptos. Para el regidor de Alconchel, "se conjuga leyenda, historia y cuento". Primero fue la leyenda, porque "ya existía de verdad en el acervo popular de la población". Esa figura fantasmagórica apareció para amedrentar a los niños que se portaban mal. No existe una persona real detrás de ella ni se trata de un personaje histórico. Tampoco hubo durante generaciones una imagen concreta que permitiera saber cómo era. Era, sobre todo, una presencia construida a través de las palabras.

La historia real es otra cosa

"En torno a la leyenda hemos creído muy importante contar también la historia de Alconchel". La localidad cuenta con más de 1.000 años de historia y, a través de la Zaragutía Mora, ha encontrado una forma de acercar ese pasado a vecinos y visitantes. Así, la fiesta utiliza esta figura como hilo conductor para adentrarse en el universo histórico comprendido entre los siglos XII y XV, donde la historia, el patrimonio y la tradición se dan la mano en el entorno del castillo de Miraflores.

La historia de Zaragutía Mora gira en torno al amor entre una cristiana y un musulmán. Se trata, sin embargo, de un relato creado expresamente para la fiesta: dos escritoras locales dieron forma al cuento a partir del contexto histórico aportado por el propio alcalde, también historiador. Así, la celebración entrelaza la leyenda que forma parte de la tradición oral, la historia real de la localidad y el cuento creado para llevar ambas al escenario.

Programación de las actividades

La jornada, que en esta ocasión trae novedades, comenzará a las 10.00 horas y se prolongará hasta las 2.30 de la madrugada. La primera actividad será un cluedo donde podrán participar todos aquellos niños mayores de 12 años. En este juego "se incorpora misterio, pistas y personajes" con la intención de que el público "se convierta en el protagonista de una investigación ambientada en la Edad Media".

A partir de las 12.00 horas, otra de las novedades será la apertura de un mercado medieval, compuesto por 15 puestos "que combinarán comida, artesanía y talleres en vivo".

A partir de las 21.00 horas, la Plaza de España será el punto de partida de la parte central de la celebración. Desde allí comenzará un recorrido marcado por el pasacalles de fuego, que llevará la ambientación medieval por las calles del municipio. El recorrido continuará hasta la ladera del castillo, donde se instalará un campamento medieval con recreaciones de la vida y los enfrentamientos entre tropas árabes y cristianas. La noche culminará en el interior de la fortaleza con la representación teatral de la leyenda de la Zaragutía Mora, que pondrá el broche final a esta experiencia.

Pasacalles de la Zaragutía Mora. / Cedida

"Quien haya visto la fiesta, que no se espere nada de lo que ha visto hasta ahora, porque no tiene nada que ver la inclusión del mercado medieval, la compañía de recreación es otra totalmente diferente, el teatro que hacen los vecinos es nuevo". Con esta oración resume Díaz esta decimotercera edición.

De una ruta nocturna a una fiesta multitudinaria

A través de toda esta programación, La Zaragutía sigue conservando su capacidad para provocar miedo. Especialmente entre los más pequeños. Hay niños que prefieren no participar porque la figura les asusta, a otros "sus padres les intentan hacer ver que es algo lúdico".

Pero el crecimiento de la celebración tampoco ha ocurrido de un día para otro. La Zaragutía Mora comenzó como una ruta senderista nocturna. El gran punto de inflexión llegó alrededor de 2013 y 2014, cuando comenzaron a introducirse las recreaciones históricas a lo largo del recorrido y apareció el pasacalles de fuego. Desde entonces, la fiesta ha ido creciendo y sumando nuevos espectáculos y formas de participación.

Precisamente esa participación es uno de los pilares de la fiesta. Los actores son vecinos del municipio con afición al teatro que durante el año realizan talleres y que, llegado el momento, preparan específicamente la obra. En total, la celebración reúne alrededor de 70 participantes.La implicación de los vecinos no se limita a aparecer sobre un escenario. La fiesta convierte a buena parte del municipio en protagonista.

Parcicipación ciudadana en Zaragutía Mora. / Cedida

Patrimonio que también genera economía

La transformación de la Zaragutía Mora no se queda en el terreno cultural. Para Alconchel, la fiesta representa también una oportunidad económica.La llegada de más de 1.500 personas a un municipio de estas dimensiones supone un importante movimiento para la hostelería, el comercio y los servicios. Además, muchos visitantes aprovechan la celebración para quedarse a dormir en la comarca, lo que amplía el impacto económico más allá de la propia localidad.

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La fiesta funciona así como escaparate turístico de Alconchel y de su patrimonio. El castillo de Miraflores deja de ser únicamente un elemento histórico para convertirse durante una noche en el centro de una experiencia a través de una criatura que ha conseguido que todo un pueblo salga a contar su historia.