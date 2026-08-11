Las obras para mejorar el parque de San Roque de Almendralejo ya han comenzado

El parque Ramón y Cajal, conocido como el parque de San Roque por ser el corazón de esta barriada, ha comenzado oficialmente su proceso de transformación. Las obras ya están en marcha para dar respuesta a una de las reivindicaciones históricas de los vecinos, que durante años han solicitado una renovación integral de unas instalaciones muy utilizadas por familias, deportistas y residentes de la zona. La actuación ha sido adjudicada a la empresa Actuaciones para el Medio Ambiente y Rural de Extremadura, S.L., con una inversión de 327.661,95 euros (IVA incluido).

El proyecto supone una profunda remodelación del parque con el objetivo de adaptarlo a las nuevas necesidades de un barrio que ha experimentado un importante crecimiento y un notable rejuvenecimiento en los últimos años. Cada vez son más las familias que utilizan este espacio como punto de encuentro y ocio, una realidad que ha llevado al Ayuntamiento de Almendralejo a apostar por una actuación de gran calado para cambiarlo todo.

Entre las actuaciones previstas destaca la renovación completa de la pista deportiva situada junto al campo de fútbol, que contará con nuevo pavimento, porterías, pintado y gradas a dos alturas para mejorar tanto la práctica deportiva como la comodidad de los usuarios. Llevaba años abandonada. Además, se construirá una nueva pista multiusos que permitirá la práctica de diferentes disciplinas deportivas, ampliando las posibilidades de uso de unas instalaciones.

La remodelación también contempla una importante mejora de las zonas destinadas al ocio familiar. La actual pista de baloncesto desaparecerá para dejar paso a una amplia área de juegos infantiles completamente renovada y a un espacio destinado al ejercicio físico al aire libre, fomentando hábitos saludables entre jóvenes, adultos y mayores. A ello se sumarán nuevas zonas verdes con arbolado, plantas ornamentales, bancos y papeleras, además de un nuevo sistema de alumbrado exterior que reforzará la seguridad y permitirá disfrutar del parque en mejores condiciones durante todo el año.

Noticias relacionadas

Otro de los aspectos más destacados del proyecto será la creación de una pista de petanca, una demanda muy reclamada por los vecinos de San Roque, así como la mejora de la zona de vóley playa, donde se habilitará un pequeño almacén o vestuario que facilitará el desarrollo de las actividades deportivas. El objetivo es que el remodelado parque Ramón y Cajal esté completamente finalizado antes de que concluya 2026.