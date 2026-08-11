Las obras de la residencia para personas con autismo de Badajoz llevan tres meses paradas y obligarán a ampliar los plazos

Las obras de la futura residencia de apoyo extenso para personas con trastorno del espectro autista (TEA) de Badajoz llevan alrededor de tres meses paralizadas. El proyecto, uno de los recursos sociosanitarios más esperados por las familias extremeñas vinculadas al autismo, permanece detenido mientras se tramita una modificación técnica necesaria para ajustarse al estudio de detalle presentado para obtener la licencia municipal.

El parón, que ya fue adelantado por este diario el pasado 30 de mayo, finalmente tendrá consecuencias sobre el calendario inicialmente previsto. Aunque en un primer momento se confiaba en mantener la previsión de terminar los trabajos en septiembre de 2026, las últimas informaciones apuntan a que los plazos deberán ampliarse como consecuencia de esta interrupción.

Modificación por un cuarto de instalaciones

La modificación que se está preparando afecta a un cuarto de instalaciones situado en la cubierta del edificio. Según fuentes solventes conocedoras de la evolución del proyecto, se trata de una actuación de carácter técnico y limitado que no supone un cambio estructural del futuro centro, pero que debe quedar incorporada y autorizada antes de continuar con determinados trabajos.

La obra, según estas mismas fuentes, había avanzado a buen ritmo y se encontraba en un estado elevado de ejecución. Precisamente por ello, la necesidad de introducir este ajuste obliga ahora a detener los trabajos para evitar que se avance sobre elementos que posteriormente tendrían que ser modificados.

El procedimiento pasa por redactar el correspondiente modificado técnico, vinculado al estudio de detalle aprobado y necesario para la obtención de la licencia municipal. El problema, a día de hoy, es que no existe una fecha concreta para que este trámite quede completamente resuelto y puedan retomarse las obras.

Imagen de uno de los laterales del edificio de la nueva residencia de apoyo para personas con autismo que se levanta en Badajoz. / Jesús G. Hinchado

Tres meses de incertidumbre para las familias

La situación preocupa especialmente a las entidades y familias que llevan años reclamando este recurso. Rafael Hernández, presidente de la Federación de Autismo de Extremadura, reconoce que el colectivo se encuentra pendiente de conocer qué está ocurriendo y cuándo podrá recuperarse el ritmo de los trabajos. "Estamos impacientes y no tenemos noticias de qué es lo que está ocurriendo", explica Hernández.

La falta de información sobre los plazos de reanudación se convierte así en uno de los principales motivos de inquietud para un colectivo que lleva más de dos décadas esperando la puesta en marcha de un recurso residencial de estas características en Extremadura. "Va a traer seguramente un retraso en la obra", advierte el presidente de la Federación de Autismo de Extremadura. Hernández explica que las familias preguntan constantemente por la situación, pero que las propias entidades no pueden ofrecerles una respuesta concreta porque tampoco disponen de ella.

La última información que ha recibido la federación apunta a la celebración de una reunión entre la dirección técnica, la empresa responsable de los trabajos y la Junta de Extremadura para abordar la situación e intentar desbloquear los trámites pendientes. Sin embargo, mientras no se complete la modificación y se determine cuándo puede retomarse la construcción, el calendario definitivo continúa en el aire.

"Después de tantos años de estar esperando para volver a surgir un nuevo problema, pues nos crea inquietud y no sabemos en realidad qué es lo que va a pasar", lamenta Hernández. Y esa incertidumbre afecta también a la fecha de finalización. El calendario manejado inicialmente situaba el final de los trabajos en septiembre u octubre, pero la federación ya no se atreve a hacer una previsión.

"No podemos saber cuándo van a acabar las obras", reconoce Hernández, porque tampoco conocen "cuándo se va a reanudar la obra".

Un modificado que obliga a ampliar los plazos

Las fuentes consultadas explican que se está redactando actualmente la modificación correspondiente y que, hasta que esta quede aprobada, no resulta posible continuar con los trabajos que puedan verse afectados por el cambio. La consecuencia directa será una ampliación de los plazos de ejecución. La obra había evolucionado favorablemente, pero los aproximadamente tres meses de interrupción hacen inviable mantener sin cambios el calendario que situaba la finalización en septiembre de 2026.

El retraso supone un nuevo contratiempo para un proyecto que comenzó a ejecutarse en septiembre de 2024 y que cuenta con una inversión de la Junta de Extremadura cercana a los 4,6 millones de euros.

La futura infraestructura está llamada a ampliar de manera notable la capacidad de atención especializada para personas con TEA en la región.

36 plazas residenciales y un centro de día para 90 personas

La dimensión del proyecto explica buena parte de la preocupación existente entre las entidades de autismo. El complejo contempla una residencia con capacidad para 36 personas, además de un centro de día para alrededor de 90 usuarios.

Hernández destaca que se trata de un recurso que ya es necesario antes incluso de su apertura. "No sabemos" cuántas personas integran esa lista de espera que existe, reconoce el presidente de la federación, pero le consta que es extensa. Cada vez hay más personas que requieren de los servicios específicos de TEA y los recursos que se encuentran operativos, que gestiona Apnaba (la Asociación de Padres de Personas con Autismo Badajoz), se encuentran saturados. El centro de día que funciona actualmente ya está lleno, según señala Hernández, con alrededor de una treintena de personas.

Frente a esta situación, las dimensiones del nuevo equipamiento permitirían multiplicar la capacidad de respuesta. "Aliviaría mucho la situación", afirma Hernández cuando se le pregunta por el impacto que tendría la puesta en funcionamiento del nuevo centro. "Cambiaría totalmente la situación".

Un recurso esperado durante más de 20 años

La futura residencia de apoyo extenso no es un proyecto más dentro de la red asistencial extremeña. Su reclamación se remonta a más de dos décadas y responde a una necesidad que las entidades del sector consideran estructural. El objetivo es ofrecer una respuesta especializada a personas con trastorno del espectro autista que, por sus necesidades de apoyo, requieren atención residencial y servicios específicos durante buena parte de su vida.

Por eso, el actual parón genera una especial sensibilidad entre las familias. "Nos crea inquietud", insiste Hernández, que reconoce que el colectivo permanece pendiente de cualquier novedad que permita determinar cuándo volverán a ponerse en marcha las obras.

La federación confía en que la modificación técnica pueda resolverse y que los trabajos se retomen cuanto antes. Mientras tanto, la prioridad para las familias es recuperar certezas después de tres meses en los que el edificio ha dejado de avanzar.

Respuesta de la Junta

La Junta de Extremadura a través de la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia aseguran que su intención es que "finalice la obra del centro a la mayor brevedad" y señalan que están trabajando para que esto sea una realidad.

Así, confirman que las obras se encuentran en "suspensión temporal debido a las concurrencias de diversas circunstancias técnicas y administrativas", pero que se sigue "trabajando en la determinación definitiva del proyecto modificado por parte de la dirección facultativa y los técnicos de la consejería".

En este sentido, el gabinete de prensa de Salud indican que "tanto la consejera como la directora gerente del SEPAD han llamado personalmente al presidente y gerente de la entidad para informarles en los últimos días". Del mismo modo, argumenta que se trata de "inconvenientes imprevistos que surgen durante el desarrollo de las actuaciones y se trabaja para resolverlos". Eso sí, "conociendo que existen plazos legales insalvables". La nueva infraestructura se encuentra al 80% de ejecución y aguarda que los últimos escollos administrativos sean salvados para que pueda verse finalizada.

Fuente: La Crónica de Badajoz