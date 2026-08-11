Victorino Bautista ‘El trompeta’ expone su recorrido visual fotográfico por las calles de Monesterio

A sus 77 años, Victorino Manuel Bautista Guareño, jamás imaginó que aquellas fotos que hizo en sus paseos por el pueblo, --con la única intención de compartirlas a través de redes sociales, para que los monesterienses emigrados disfrutaran de ellas--, formen parte de una exposición, que puede visitarse en horario de tarde, en la sala de conferencias de la casa de la cultura, hasta el próximo día 31 de agosto.

La muestra está formada por un total de 60 instantáneas a color, capturadas entre los años 2019 y 2020, con un teléfono móvil. “No tengo cámara fotográfica. Eso sí, tengo un móvil que hace unas fotos buenísimas”, acentúa Victorino. Lejos de buscar la perfección técnica o profesional, nuestro protagonista plasma lo que le gusta ver. Cada foto narra el instante concreto de una calle, una plaza, un jardín, un monumento… un recorrido íntimo por los rincones más emblemáticos del municipio. Hizo su primera foto y la compartió para la “sana envidia” de amigos y vecinos emigrados. Tras los numerosos elogios recibidos, decidió continuar, “hasta retratar todas las calles del pueblo”.

Tanto ha llamado la atención el trabajo de difusión de su pueblo que, el ayuntamiento contactó con Victorino para ofrecerle la posibilidad de recopilar sus fotos y exponerlas durante el verano. Dicho y hecho. Desde la casa de la cultura se han seleccionado e imprimido unas 60 imágenes, del casi centenar ofrecido por el autor. Con la presencia de amigos, familiares y representantes de la corporación municipal, la muestra expositiva se inauguró este pasado lunes, 10 de agosto.

Guardar el instante

Las fotografías de Victorino, “detienen el tiempo y guardan el instante”, destacó la concejala del Área de Cultura, Manola Ferreira, en sus palabras de inauguración. “Mirar no es solamente ver. Es, detenerse y descubrir aquello que, muchas veces pasa desapercibido”, expresó Ferreira en su invitación al público para que, durante estos días, encuentren la belleza en lo cotidiano: “En nuestras calles, en nuestros campos, en nuestras gentes y en esos momentos que forman parte de nuestra memoria”.

Ferreira, destaca la transmisión de valores, a través de la mirada de Victorino Bautista. Imágenes que reflejan “sentimientos de identidad y de pertenencia a una tierra”. La exposición resume la responsable municipal de cultura, más allá de su valor estético, “es un encuentro entre personas, lugares y recuerdos”.

El autor de las imágenes, agradeció públicamente el trabajo desarrollado desde la institución municipal para hacer realidad esta exposición. “Me lo propusieron y me pareció una buena idea”, expresó Bautista. “Mi intención únicamente fue ponerlas en Facebook para que mis vecinos y vecinas emigrantes, recordaran nuestro pueblo”.

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Del mismo modo, puso en valor la colaboración en el diseño de la muestra, por parte de los responsables municipales y, explícitamente, a la concejala del Área Social, María Fernanda Díaz, “por acordarse de un servidor”. Victorino Bautista finalizó su alocución deseando a vecinos y visitantes unas felices fiestas del emigrante.

Fuente: La Crónica de Badajoz