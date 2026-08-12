Badajoz logra 29,4 millones de euros del Gobierno de España para reparar los daños de las inundaciones y mejorar sus infraestructuras

Badajoz recibirá 29,4 millones de euros del Gobierno de España para financiar 27 actuaciones destinadas a reparar los daños provocados por las inundaciones del pasado invierno y mejorar infraestructuras y servicios públicos de la ciudad y sus pedanías. La inversión permitirá actuar, entre otros ámbitos, en caminos públicos y rurales, redes de saneamiento, sistemas de recogida de agua, alumbrado, colegios, parques y jardines y distintos equipamientos municipales.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha mostrado su satisfacción por la llegada de estos fondos y ha destacado que permitirán "paliar los efectos de las inundaciones" y recuperar parte de la normalidad después de un periodo especialmente complicado para el término municipal.

Crecida del río Guadiana a su paso por Badajoz ocurrida el pasado invierno. / Santi García / EXT

"Muy satisfecho por haber podido conseguir y obtener estos fondos que ponía a disposición el Gobierno de España para paliar los efectos de las inundaciones", ha señalado Gragera, quien ha recordado que "desgraciadamente la ciudad de Badajoz" permaneció "durante más de un mes" pendiente de la evolución de las lluvias y sus consecuencias.

Según ha explicado el regidor, una parte importante de la financiación se dedicará a actuaciones que permitan "reponer la situación anterior y a mejorar algunos de los elementos, de las infraestructuras, de recogida de agua". El objetivo, ha añadido, es que estas mejoras permitan "poder atender mejor a las sucesivas emergencias" y, sobre todo, "poder recuperar cierta normalidad".

Más de cinco millones para caminos públicos

Entre las actuaciones previstas destaca la inversión en la red de caminos del término municipal. Gragera ha explicado que "grandes partidas de ellas van a la reposición y mejora de caminos públicos", tanto para actuaciones ya realizadas como para nuevos trabajos.

En concreto, el alcalde ha cifrado en más de cinco millones de euros la cantidad destinada a "la reposición y renovación y puesta a punto de diferentes caminos del término municipal de Badajoz", muchos de ellos afectados por las tormentas y las lluvias del pasado invierno.

Estos fondos permitirán además recuperar el coste de intervenciones que ya se han llevado a cabo para hacer frente a los daños ocasionados por los episodios meteorológicos.

Camino dañado por la crecida del río Guadiana que une a Badajoz con la zona de Rincón de Caya. DIANA, / Santi García

Mejorar los colectores y la capacidad para recoger agua

La financiación estatal también permitirá reforzar las infraestructuras hidráulicas de Badajoz y sus pedanías. El alcalde ha avanzado que se acometerán actuaciones de "mejora y ampliación de diferentes elementos que conforman esa infraestructura de aguas que tiene la ciudad".

Entre ellas figuran la ampliación de colectores y emisarios, así como el incremento de la capacidad de recogida de agua en puntos donde se han registrado desbordamientos durante los últimos años: "Obras que no se ven, obras que son, como denominamos nosotros, obras feas, que nadie nota, que nadie ve, pero que sí que sirven para momentos como los que estamos viviendo o como los que hemos vivido en los dos últimos años en la ciudad de Badajoz", ha explicado Gragera.

El alcalde considera que estas inversiones son especialmente importantes para reforzar la capacidad de respuesta ante futuros episodios de lluvias intensas y reducir sus efectos sobre la población y las infraestructuras.

27 actuaciones

La información difundida por Javier Gijón, concejal de Economía y Hacienda de Badajoz, en una publicación realizada en Facebook, cifra en 27 las actuaciones que ya han sido trabajadas y que cuentan con financiación. Destaca en su publicación que la inversión estará destinada a "mejorar infraestructuras, prevenir inundaciones y reforzar servicios públicos esenciales" y enumera entre las actuaciones previstas la mejora y ampliación de colectores de saneamiento, trabajos para prevenir inundaciones, la ampliación de la capacidad del emisario de la Margen Derecha, intervenciones en parques, jardines y arbolado urbano, caminos públicos y rurales y la reparación del alumbrado público.

Un vecino observa la crecida del río Guadiana a su paso por Badajoz. / Santi García

La relación incluye además mejoras en colegios e instalaciones municipales, así como actuaciones en servicios sociales, mercados y otros equipamientos públicos. Los fondos llegarán también a las pedanías de Gévora, Valdebótoa, Villafranco, Alcazaba y Alvarado, según ha detallado el concejal de Economía y Hacienda.

Gijón subraya en su publicación que se trata de una inversión que permitirá ejecutar estos proyectos "sin ningún coste para las arcas municipales ni para los pacenses" y atribuye la consecución de los recursos a la gestión realizada por el alcalde.

Intervenciones que "sirvan a los vecinos"

La obtención de los 29,4 millones de euros supone, para Gragera, un paso importante, aunque el alcalde ha puesto el foco también en la necesidad de que las actuaciones se lleven a cabo de manera adecuada. Asimismo, remarca en que se trata de "dinero que están bien invertidos en aquellas zonas en las que, por desgracia, pues, hemos tenido consecuencias graves durante el último invierno".

El alcalde ha añadido que ahora toca "no solo recibir el dinero, sino también la correcta y buena ejecución de los mismos" para que la inversión "sirva a los vecinos de la ciudad de Badajoz".

Fuente: La Crónica de Badajoz